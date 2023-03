Banksy in Wien bis Mitte April verlängert

Werbung

Mit 1,4 Millionen Besuchern in nur zwei Jahren gilt die Ausstellung „The Mystery of Bansky – A Genius Mind“ weltweit als die erfolgreichste Show über den Graffiti Superstar. Allein in Österreich feierten 200.000 Fans den anonymen Künstler. In Wien sahen bislang 100.000 Besucher die Ausstellung.

Auf Grund der anhaltend Nachfrage gehen die Veranstalter nun letztmalig in die Verlängerung. Noch bis 16. April ist die Ausstellung im Studio F der Stadthalle in Wien zu Gast. Die Ausstellung zeigt eine einzigartige Präsentation mit mehr als 150 Werken des gefeierten StreetArt-Superstars: Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke auf verschiedenen Materialien wie Leinwand, Stoff, Aluminium, Forex und Plexiglas wurden eigens für diese Sonderschau reproduziert und zusammengetragen.

„The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ gibt dem Besucher einen umfassenden Überblick und Einblick in das Gesamtwerk des Genies und Ausnahmekünstlers. Ganz nach Banksys Motto „Copyright is for losers ©TM“ sind diese Hommage und die dort gezeigten Werke aufgrund seines anonymen Status nicht vom Künstler autorisiert. Während die Originale im Moment nicht alle öffentlich zugänglich sind, können in „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ die nicht weniger eindrucksvollen Reproduktionen bestaunt werden.

Banksy ist brandaktuell. Im November 2022 erregten mehrere neue, von Banksy bestätigte Objekte, die Aufmerksamkeit und dokumentieren eindrucksvoll die Solidarität des Künstlers mit den Menschen der kriegsgebeutelten Ukraine. Zahlreiche Banksy-Werke aus den vergangenen Jahren haben inzwischen auch den Weg in den kommerziellen Alltag gefunden. Und sie regen zum Nachdenken an – sind sie doch immer gesellschaftskritisch und hochpolitisch.

Ausstellungszeitraum: Verlängert bis 16. April 2023 Öffnungszeiten: DI / MI / SO 10 - 18 Uhr DO / FR / SA & Feiertage 10 – 20 Uhr Sonderöffnungstag: Ostermontag: 10. April 2023 10 – 20 Uhr Verlängerte Öffnungszeiten: Freitag, 14. April 2023 10 – 22 Uhr Samstag, 15. April 2023 10 – 22 Uhr Wo: Wiener Stadthalle, Studio F Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien Tickets: Tickets sind unter www.mystery-banksy.com, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Tageskassa erhältlich.