Der Sopran hat heuer Pause. Weil: Wenn Niederösterreichs Tonkünstler nächsten Montag zu ihrer alljährlichen Neujahrstournee aufbrechen, haben sie – zum ersten Mal seit Jahren – keine Sopranistinnen im Gepäck, nein: auf der Gästeliste. Dafür zwei Grafen, einen Friseur, einen Intriganten, ein paar Landstreicher und sogar ein paar Banditen.

Sie alle schmachten, locken, tanzen, galoppieren bei Mozart, Strauß, Offenbach, aber auch Millöcker, Ziehrer oder Lehár.

Und sie alle – genauer: ein Bariton (abwechselnd Stefan Zenkl, Kay Stiefermann und Manuel Walser), ein Conferencier und Dirigent (wie immer: Alfred Eschwé) und ein großes Orchester – begrüßen in 18 Konzerten und an 16 Orten von St. Pölten (am 1. und 6.) bis Schleinbach (am 20. Jänner) das Jahr 2019. Und verabschieden davor noch schnell 2018 – im Grafenegger Auditorium (am 31.) und im Wiener Musikverein (am 28. und 29. Dezember).

Musiziert wird zu Neujahr aber auch noch anderswo. Im Badener Stadttheater zum Beispiel, wo Franz Josef Breznik mit seinem Bühnenorchester am 1. Jänner gleich zweimal das neue Jahr begrüßt. Und anstelle eines Baritons gleich drei Sopranistinnen (Maya Boog, Cornelia Horak und Regina Riel) eingeladen hat. Um am Dreikönigstag quasi als Zugabe auch noch im Gablitzer Festsaal konzertiert.

Oder im Mödlinger Stadttheater, wo Mödlings Symphonisches Orchester am 30. & 31. Dezember Strauß und Prokofieff spielt.

Oder in der Herzogenburger Rupp-Halle, wo das hiesige Sinfonieorchester am 5. Jänner schon sein 20. Neujahrskonzert feiert.