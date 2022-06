Eine Lesung wie damals in Klosterneuburgs „bibliothek st. martin“

Werbung

„Es war eine sehr gut besuchte Lesung mit bester Stimmung“, zieht Bibliotheksleiterin Uschi Swoboda freudig Bilanz. Interessiert und entspannt lauschte das zahlreich erschienene Publikum den Ausführungen von Autor und Kulturredakteur Ewald Baringer.

Auf Einladung der „bibliothek st. martin“ im Albrechtsbergersaal der Pfarre St. Martin erzählte der Klosterneuburger Schriftsteller aus seinem neuesten Roman „Der Zaunprinz“.

In den unterschiedlichsten Textpassagen – in Wien und in Italien – brachte Baringer den Zuhörern den Protagonisten Alfred näher. Es wurde viel geschmunzelt und im Anschluss an die Lesung auch viel nachgefragt. Am Büchertisch, den Werner Riedmüller von der Buchhandlung Tyrolia vorbereitet hatte, wurden viele Romane und auch Lyrik des Autors erstanden.

Der Schriftsteller signierte seine Bücher und kam mit dem an Literatur interessierten Publikum ins Gespräch. Im Anschluss nutzten die meisten die Gelegenheit, noch länger bei einem italienischen Buffet zusammenzusitzen und zu plaudern, wie sie es von Lesungen der „bibliothek st. martin“ in der Vorpandemiezeit gewohnt waren.