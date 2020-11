"Es wird dunkel. Aber der Frühling wird kommen!" Ist Michael Schade überzeugt. Und hat für den Frühling, genauer: für Pfingsten 2021 ein "phänomenales", ein "faszinierendes", ein "knuspriges" und ein "wunderbares" Programm für seine Internationalen Barocktage im Koffer.

Die haben nicht nur gerade ihren künstlerischen Leiter verlängert (bis 2024 - "ich bin besonders dankbar und stolz"). Die haben auch heute, Freitag, ihre "grand tour", ihre "große Reise" vorgestellt. Im Live-Stream, mit Samtsesseln aus dem Stift, Jungwein aus Joching und mit Koordinator Alexander Hauer. "Unsere Überschrift ist diesmal: Eine große Reise des Kopfes und des Herzens", so Hauer. Denn: Gereist wird vom Barock über die Klassik bis zur Weltmusik der Gegenwart, von Venedig bis Sachsen und von Rom bis England, von Händel bis Haydn und von Graupner bis Mozart. Gespielt wird in der Melker Stiftskirche und im Kolomanisaal, im Sommerrefektorium und vor dem Gartenpavillon, in der Altstadt und, mit der Ausstellung "baroXmedia" in der Sommersakristei.

Auf der Gästeliste: Wiens Concentus Musicus mit Pablo Heras-Casado und Stefan Gottfried am Dirigentenpult, das L'Orfeo Barockorchester und das ensemble 15.21, die Darmstädter Barocksolisten (die kommen zum ersten Mal) und Il Giardino Armonico (die kommen nach 20 Jahren wieder), Cembalistin Anne Marie Dragosits und Hammerklavier-Spieler Christoph Hammer. Dazu soll der Heinrich-Schmelzer-Wettbewerb, den man 2020 abbrechen musste, finalisiert werden. Und eine "Art Meisterklasse" gemeinsam mit Wiens Musik-Uni und Wiens Concentus Premiere feiern.

Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation hat man sich aber auch "ein Riesenkonzept" überlegt, mit einer Alternativvariante mit zwei Konzertterminen. Karten werden vorläufig nur reserviert, im Frühjahr je nach Situation und nach Rücksprache dann für die noch zu fixierenden Uhrzeiten gebucht. Michael Schade: "Ob wir's kleiner oder größer machen: Es wird toll!" Denn: "Das, was wir in dieser Zeit brauchen, ist ein Stück Himmelreich!"