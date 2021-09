Zwischen Koffern, vor Segelschiffen und auf einer Vespa sitzt er heuer, der Herr Kammersänger. Weil: Heuer geht man(n) in Melk auf große Tour, also: grand tour.

Die war damals – zu Mozarts, Vivaldis, Purcells oder Händels Zeiten – „von ganz großer Bedeutung“, meint Michael Schade, die große Tour. Auf die hat man (wer sich‘s leisten konnte) die Kinder, die Prinzen und die (jungen) Musiker geschickt. Und ohne die „hätten wir etwa das Händel’sche Oratorium nie gefunden“. Auch wenn Händel eigentlich nach Italien gegangen war, „um die Oper zu lernen“.

Aber schließlich habe sich schon Nikolaus Harnoncourt (der mehrmals in Melk war und dessen Concentus auch heuer wiederkommt) mit dem Motto verabschiedet: „Wir sind Entdecker!“

Entdecker und andere Musikanten

Harnouncourts Concentus Musicus geht bei den heurigen Barocktagen in Stift Melk, die coronabedingt von Pfingsten in den Herbst übersiedelt sind, erst im Finale auf die Reise, mit Henry Purcell, Michael Schade und ganz viel Fantasie. Und das diesen Sonntag in der Melker Stiftskirche.

Drei Tage davor brechen ganz andere Stammgäste der Barocktage zum Auftakt auf. Und zwar die Musikanten von Il Giardino Armonico, die sich mit Giovanni Antonini und der Musikerdynastie Bassano nach England aufmachen. Was Venedig in Sachsen macht und was ein Prinz so auf Kavalierstour treibt (musikalisch natürlich), das erkundet Alfredo Bernardinis Ensemble Zefiro am Freitagabend im Kolomanisaal, bevor Marwan Abado und Peter Rosmanith Freitagnacht auf der „Offroad Barock“ in Richtung Jazz abbiegen. Außerdem auf der Reiseroute: der Vesuv am Samstagvormittag, der Darmstädter Hof am Samstagnachmittag, Neapel zur Sonntagsmatinee und die Ewigkeit am Sonntagnachmittag – und zwar in der Melker Altstadt.

Ob sich das alles mit der Vespa vom Festivalplakat machen ließe? „In mehreren Etappen, aber das geht sich schon aus!“, lacht Intendant Michael Schade. Und wie es mit dem Heiligen Geist von Pfingsten im Herbst aussieht? „Ich glaube, dass der Heilige Geist jetzt besonders da ist!“

www.barocktage.at