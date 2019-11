"Alte Freunde", aber auch "ganz neue Dinge" haben die Barocktage im Melker Stift 2020 vor. "Vor allem aber: viel Musik", verspricht Alexander Hauer. Und hat "im verflixten siebenten Jahr" von Intendant Michael Schade 17 Konzerte, darunter zwei für Kinder, eins zum Frühstück, eins in der Sakristei, zwei im Schloss (Pielach), eins im Hof. Und natürlich, zur Eröffnung und zum Abschluss, in der prächtigen Melker Stiftskirche.

Dort gibt's nächstes Jahr erstmals Oper, und zwar Purcells halbszenische "Dido und Aeneas", mit dem Concentus Musicus und dem Intendanten als Aeneas am 29. Mai. Und am 1. Juni singen, ebenfalls in der Stiftskirche und ebenfalls erstmals, die Tallis Scholars "wie die Engel". Die sind, gemeinsam mit dem "Engelland" England, auch das Leitmotiv im 42. Festivaljahr. Auf der Gästeliste: die lautten compagney Berlin, diesmal mit Saxophon, die Accademia del Piacere mit einer (musikalischen) Kriegserklärung, das L'Orfeo Barockorchester mit Elfen und anderen Engelswesen, Agnes Palmisano, die John Dowland auf Wienerisch übersetzt hat, oder Paul Gulda, der, erstmals bei den Barocktagen, Cembali und, auch, Bachs "Englische Suiten" spielt.

www.barocktagemelk.at