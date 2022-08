Filmkomödie aus Bayern im Sommerkino Waidhofen

Werbung

Am Dienstag, 16. August, 21 Uhr, zeigt der Verein Filmzuckerl beim Schlosshofkino die deutsche Komödie „Beckenrand Sheriff“ von Marcus H. Rosenmüller. Zu alt, zu teuer und nicht mehr tragbar! Das Freibad in Grubberg muss geschlossen werden, das findet die Bürgermeisterin (Gisela Schneeberger). Eine Chance für Bauherr Albert Dengler (Sebastian Bezzel): Die freie Fläche bietet Platz für neue Wohnungen. Doch die beiden haben die Rechnung ohne Bademeister Karl (Milan Peschel) gemacht. Um das Freibad zu retten, müsste ein Bürgerbegehren her. Doch woher soll Karl die benötigten 600 Unterschriften kriegen? Mit „Beckenrand Sheriff“ erzählt der bayerische Erfolgsregisseur („Wer früher stirbt, ist länger tot“) eine turbulent-berührende Geschichte über Freundschaft, Glück und Zusammenhalt.

Vorverkaufskarten sind im Weltladen Waidhofen sowie unter www.ntry.at erhältlich.