Baden: Geburtsstätte der Europahymne

Am 19. Jänner 1972 hat der Europarat in Strasbourg den vierten Satz der IX. Symphonie von Ludwig van Beethoven zur Europahymne erklärt. Seit 1985 ist das Stück auch die Hymne der Europäischen Union.

„Die Wiege der Komposition liegt in Niederösterreich - genauer gesagt in Baden“, erinnert SPÖ-Europasprecher Hannes Weninger zum Jubiläum. Beethoven vertonte für seine Symphonie in den Sommermonaten 1823 in Baden Friedrich Schillers Ode „An die Freude“.

Somit kann das heutige „Beethovenhaus Baden“ als Geburtsstätte der Europahymne bezeichnet werden. Um keine europäische Sprache zu bevorzugen, wird die Europahymne heute jedoch nicht in Beethovens Chorfassung, sondern als instrumentales Arrangement von Herbert von Karajan gespielt. „Die Europahymne drückt die Sehnsucht nach Freude und den Wunsch nach einer Welt ohne Kriege und Zerstörung aus“, würdigt LAbg. Weninger das Werk.

Die Neunte Symphonie wird Besuchern des Beethovenhauses auf besondere Weise vermittelt: In einem eigenen Ausstellungsraum ist der vierte Satz der Symphonie nicht nur zu hören, sondern auch zu „sehen“ und zu „lesen“.

www.beethovenhaus-baden.at