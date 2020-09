Die irregulären Verhältnisse hatten zunächst zu Ungewissheit geführt, ob das Konzert überhaupt stattfinden könne. Nicht zuletzt wollte man offenbar auch die TV-Übertragung nicht ein zweites Mal absagen, nachdem bereits das Eröffnungskonzert Mitte August nach wenigen Minuten witterungsbedingt abgebrochen hatte werden müssen.

Somit fanden sich die Besucher nicht nur mit obligatem Mund-Nasen-Schutz, sondern auch mit Regenschutz auf ihren Plätzen ein. Auch wenn das Getrommel der Tropfen auf den Plastikpelerinen sich anhörte wie das Rauschen und Knistern auf einer alten Schellackplatte, gewann die Musik alsbald die Oberhand. Buchbinder und die Wiener, das war einmal mehr eine kongeniale Verbindung. Da stimmt so ziemlich alles, passt jeder Tupfer und jede Nuance. Zum Schluss streute Buchbinder seinem Publikum verbale Rosen. Zu Recht, denn speziell auf den Rasenplätzen war das Vergnügen ein eher feuchtes.

Insgesamt hat das Festival Grafenegg ein starkes Signal für Kulturveranstaltungen und gegen die allgemeine Verunsicherung, die noch vor wenigen Monaten die Kulturbranche beherrschte, gesetzt. Rudolf Buchbinder, künstlerischer Festivalleiter: "Das gemeinsame Musizieren, der gemeinsame Konzertgenuss haben uns innehalten lassen nach der schweren Zeit, die hinter uns liegt, um den Moment zu genießen, aus dem wir Kraft schöpfen."

Ein komplexes Präventionskonzept basierte im Publikumsbereich vor allem auf Einhaltung des Mindestabstands und ausschließlich auf Outdoor-Veranstaltungen am Wolkenturm. Zudem wurden bei mehr als 1.100 Künstlerinnen und Künstlern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern PCR-Tests durchgeführt, die laut einer Aussendung des Festivals ausnahmslos negative Ergebnisse brachten.

Mehr als 16.600 Besucher erlebten die Konzerte des Grafenegg Festivals 2020. Drei Konzerte wurden von ORF III ausgestrahlt, neun auf fidelio, takt1 und DG stage gestreamt. Die Uraufführung des Auftragswerks von Composer in Residence Konstantía Gourzí und die Konzerte der Grafenegg Academy werden beim Festival 2021 nachgeholt. Das Programm des European Union Youth Orchestra (EUYO), das abgesagt werden musste, und der Composer-Conductor-Workshop "Ink Still Wet" wurden in den Herbst verschoben.

Geschäftsführer Philipp Stein blickt positiv in die Zukunft: "Das Grafenegg Festival 2020 hat gezeigt, was alles auch unter herausfordernden Umständen möglich ist. Wir starten optimistisch in die Zukunft." Diese Zukunft bringt 2021 nicht nur das 15-jährige Festival-Jubiläum, sondern mit der OMV auch einen neuen Hauptsponsor und ein Advisory Board, dem Thomas Angyan, Brigitte Bierlein, Martin Hoffmann, Matthias von Hülsen, Susanne Kalss, Martijn Sanders, Walter Rothensteiner, Tassilo Metternich-Sándor und Paul Gessl angehören.

