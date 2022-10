Hilfe für Afrika in Wr. Neustadt

Werbung

Elisabeth Gabauer, Therapeutin, Trainerin und Coach für Frauen, hat es sich zum Ziel gesetzt, den Frauen in Afrika zu helfen. Denn „das soziale Ungleichgewicht auf der Welt führt zu den Problemen, die wir jetzt haben. Ich arbeite an der Basis für eine bessere Zukunft der Mädchen in Afrika, was auch eine bessere Zukunft für uns bringen soll!“ Dafür hat sie nun am 21. und 22. Oktober eine Benefizaktion in der Innenstadt organisiert, wo sich teilnehmende Geschäftsleute bereit erklärt haben, zehn Prozent ihrer Einnahmen in diesen zwei Tage zu spenden.

„Wir lernten uns übers Internet kennen und sie fragte mich, ob ich mich bei dem Buch beteiligen will“

Außerdem sind am Samstag, dem 22. Oktober, von 10 bis 14 Uhr kurze Lesungen von Elisabeth Gabauer in der Buchhandlung Thalia am Hauptplatz geplant, denn sie schrieb an „Sacred Promise“, einer Anthologie der Bestseller-Autorin Tererai Trent mit. Darin wurden die Lebensgeschichten von Frauen aus der ganzen Welt gesammelt. Die Lesungen finden in englischer Sprache statt. „Wir lernten uns übers Internet kennen und sie fragte mich, ob ich mich bei dem Buch beteiligen will“, so Gabauer. Eine Übersetzung des Buches sei derzeit in Planung, „da es in den USA auf Platz drei der Bestseller-Listen gelandet ist.“

Den Höhepunkt der Aktion bildet ein Konzert von „The Hoodoo Men“ am Freitag, dem 21. Oktober, um 19.30 Uhr im BORG Festsaal. Als „Special Guest“ hat Wolfgang Wehner sein Kommen zugesagt. Karten zum Preis von 19 Euro gibt es an der Abendkassa.

Reservierungen sind unter 0650/4844550 möglich