Ein paar wissenswerte

Informationen in aller Kürze:

Ist ein Benefizmusikprojekt , das von Musikern aus Weidling, Klosterneuburg und Wien ins Leben gerufen wurde.

Die Benefiz-CD der Pfarre Weidling wird von der Pfarre Weidling in Kooperation mit der Austrian Charity Music produziert.

Die CD ist für eine Mindestspende von 15 Euro bei der Pfarre Weidling zu bekommen.

Die Austrian Charity Music hat schon in der Vergangenheit Tonträger zum Zweck der Förderung wohltätiger Projekte aufgenommen.

So konnten beispielsweise im Jahr 2013 mit einer Benefiz-CD Spendengelder von 2.660 Euro lukriert werden, die in drei gleich großen Teilbeträgen der Renovierung der Weidlinger Pfarre, dem Roten Kreuz Klosterneuburg und an ein Kinderhilfsprojekt der Caritas in Ruanda gingen.

Der Spendenerlös für die CDs geht zur Gänze an wohltätige Projekte.