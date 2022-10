Ukrainer spielen in St. Pölten für die Ukraine

Werbung

Statt auf der Bühne sitzen die Musiker des Symphonieorchesters der Nationaloper Charkiw zurzeit in einer Flüchtlingsunterkunft in der Slowakei, ihr Opernhaus liegt in Schutt und Asche, ihre Heimatstadt zu großen Teilen in Trümmern.

Das Ost-West-Musikfest unterstützt sie in dieser schwierigen Situation und holt sie nach St. Pölten für ein Benefizkonzert. So bekommen die Musiker Arbeit und es werden Spenden für vom Krieg besonders betroffene Kinder und Jugendliche gesammelt. Schon seit 1987 unterstützt die Initiative Musikerinnen und Musiker aus dem (ehemaligen) Ostblock.

Organisator Gernot Winischhofer hat damals selbst drei Jahre in Moskau verbracht: „Ich habe das miterlebt, wie man in der Sowjetunion leben musste. Aber diese Musiker sind jetzt direkt betroffen, von der Gewalt, mit der Russland vorgeht.“

Bei dem Event im Kulturhaus Wagram am Montag, 31. Oktober, ab 19.30 Uhr stehen das Violinkonzert von Felix Mendelssohn-Bartholdy und seine „Italienische“ Symphonie auf dem Programm. Außerdem die Sinfonische Ouvertüre No. 1 des ukrainischen Komponisten Mychajlo Werbyzkyj, von dem auch die Melodie zur ukrainischen Nationalhymne komponiert wurde, sowie ukrainische Volkslieder mit der aus der Ukraine stammenden Staatsopernsängerin Olga Bezsmertna.

Kinder und Jugendliche dürfen gratis dabei sein, Winischhofer möchte das Festival wieder etwas jünger machen. Außerdem will er eine Botschaft der Solidarität transportieren, denn: „Kunst muss politisch sein. Im Sinne der Freiheit der Kunst und der Freiheit der Menschen.“