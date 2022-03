Ukraine: Artist in Residence NÖ bietet Plätze für Künstler

Bereits am kommenden Montag wird die ukrainische Künstlerin Kateryna Berlova in Krems eintreffen und als Artist in Residence Unterkunft und Studio beziehen, wurde am Freitag in einer Aussendung betont. Vier weitere Plätze stehen ab sofort zur Verfügung.

Das Team von AIR stehe in regem Kontakt mit der Kulturszene in der Ukraine, wurde betont. Dem Künstler Nikita Kadan sei die Ausreise aus Kiew nicht mehr möglich gewesen. Er hätte ebenfalls als Artist in Residence über die nächsten zwei Monate hinweg in Krems arbeiten wollen.