Bevor die Landesgalerie NÖ am 25. und 26. Mai endgültig in Betrieb geht, kann die Bevölkerung bei einem Pre-Opening-Wochenende vom 1. bis 3. März schon einen Blick hinter die Kulissen werfen.

So werden am Freitag, 1. März, zwischen 20 und 23 Uhr zu jeder vollen und halben Stunde „Backstage-Nightwalks“ angeboten. Von 21 bis 23 Uhr gibt es noch freie Plätze (Eintritt frei, verbindliche Anmeldung mit Uhrzeit bis 26. 2. per E-Mail an: office@kunstmeile.at).

Stündliche Führungen und einige Eröffnungen

Keine Anmeldung ist für die stündlichen Themenführungen nötig, die am Samstag, 2. März, von 10 bis 18 Uhr angeboten werden (Treffpunkt im Erdgeschoß). Ihren persönlichen Blick auf die Landesgalerie offenbaren dabei die Jury-Vorsitzende Elke Delugan-Meissl (10 Uhr), Architekt Bernhard Marte und Projektleiterin Alexandra Grups (11 und 15 Uhr), Uni-Professor Dietrich Neumann (12 Uhr), Landesgalerie-Kurator Günther Oberhollenzer (13 Uhr), Archäologe Franz Pieler (14 Uhr), Direktor Christian Bauer (ebenfalls 14 Uhr) und Künstler „eSel“ (16 Uhr).

Anschließend werden mehrere Ausstellungen eröffnet: in der Landesgalerie die Lichtskulptur „Matrix XII Krems“ von Erwin Redl, eine Klanginstallation von Werner Reiterer und ein Kunst-Projekt von Rainer Prohaska, Judith Fegerl und Leo Zogmayer (17 Uhr) und in der benachbarten Kunsthalle die Ausstellung „Hans op de Beeck: The Cliff“ (19 Uhr, im Anschluss Wein und DJ-Line mit Agathe Bauer).

Die stündlichen Themenführungen finden am Sonntag ihre Fortsetzung, und am Sonntag um 11 Uhr gibt es eine weitere Eröffnung: Vorgestellt werden die künstlerisch gestalteten Landesgalerie-Modelle aus Karton, die im Rahmen des Partizipationsprojektes „#MyMuseum“ geschaffen wurden. Infos und Programm: http://www.lgnoe.at/ PreOpening