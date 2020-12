Bereits das Eröffnungskonzert "Von Haydn bis Strauss" am 6. März soll mit Stargeiger Yury Revich ein Höhepunkt werden, teilten die Organisatoren per Aussendung mit. Bis 12. Dezember 2021 sind 30 Veranstaltungen an 14 Standorten in elf Gemeinden im Bezirk Bruck an der Leitha geplant.

Als weitere Sternstunden wurden ein Konzertprogramm mit von der israelischen Sopranistin Chen Reiss vorgetragenen Opernarien und der "Dritte Internationale Haydn-Wettbewerb für Klassisches Lied und Arie" angekündigt. Beim "Michael Haydn-Festkonzert" wird neben dem Klarinettisten Ernst Schlader auch die Salzburger Hofmusik unter der Leitung von Wolfgang Danzmayr zu hören sein. Außerdem sind Orchesterkonzerte, Kammermusik, musikalisch umrahmte Festgottesdienste, Crossover-Projekte, Podiumsgespräche und ein Kinderprogramm vorgesehen.

"Wir wollen dazu anregen, sich auf eine Entdeckungsreise zu den Schönheiten der Region zu begeben und sich dabei von der Magie der Musik der Brüder Haydn verzaubern zu lassen", erklärte Michael Linsbauer, der künstlerische Leiter des Festivals. "Nach drei erfolgreichen Jahren ist die 'Haydnregion' fixer Bestandteil des niederösterreichischen Festivalreigens", hielt auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) fest.

Als weitere Mitwirkende wurden u.a. die Violinisten Vahid Khadem-Missagh, Christian Altenburger und Klara Flieder sowie die Pianisten Anton und Daniel Gerzenberg angekündigt. Als Gesangssolisten sollen zudem Daniela Fally, Paul Armin Edelmann und der preisgekrönte Bariton Neven Crnic auftreten. Neben dem Originalklangensemble Barucco und der Wiener Kammersymphonie werden das Solistenensemble der Haydn Philharmonie, das Trio Artio sowie die Neuen Wiener Concert Schrammeln spielen.

Karten-Info und Bestellung: tickets@haydnregion-noe.at und unter Tel.: 02164/2268. www.haydnregion-noe.at