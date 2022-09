Froh bis müde: Der NÖ Sommer im Theater

Werbung

Einer hat erst gar nicht angefangen (nämlich Michael Rosenberg am Asparn er Filmhof). Einer hat vier Wochen vor der Premiere auf nächsten Sommer verschoben (nämlich Bruno Max im Mödling er Bunker).

Alle anderen haben gespielt, im Theatersommer 2022. Manche zum ersten Mal (wie Neo-Intendantin Maria Happel in Reichenau oder Johannes Krisch mit seinem „ersten“, großen Raimund in Gutenstein) . Manche schon zum 25. Mal (wie Michael Garschall in Klosterneuburg) .

Bei den Nestroy Spielen in Schwechat , wo sich Peter Gruber nach einem halben Jahrhundert verabschiedete, gar zum 50. Mal.

Insgesamt 21 Produktionen (plus sechs für ein junges Publikum) an 18 Spielorten standen heuer allein unter dem Dach von Niederösterreichs Theaterfest am Sommerspielplan.

Dazu noch Max Mayerhofers und David Czifers Lastkrafttheater, das schon seit Anfang Mai (bis Anfang Juli) durchs Land tourte, Zeno Staneks Theaterfestival „Hin & Weg“, das heuer zum fünften Mal Litschau und den Herrensee bespielte, oder auch der Mödling er Shakespeare und die Kirchstetten er Oper.

Wobei: Gezittert haben viele. Wegen des Wetters. Wegen der Pandemie (die nicht nur jede Menge, ganz kurzfristige Umbesetzungen nötig machte, sondern – weil das halbe Ensemble ausfiel – auch gleich eine ganze Premiere zum Verschieben zwang). Aber auch wegen des Publikums, das nicht überall so zahlreich wie früher (wieder-)kam und fast überall viel später als noch vor 2020 buchte.

„Zufrieden“ war man trotzdem vielerorts. In Reichenau etwa konnte Maria Happel über 25.000 Besucherinnen und Besucher in mehr als 100 Vorstellungen in fünf Wochen begrüßen – und blickt „voller Freude und Stolz“ auf ihre erste Saison als Festspiel-Intendantin.

In Melk „freut“ sich Sommerspiele-Leiter Alexander Hauer „sehr“ über 11.600 Besucher von Mitte Juni bis Mitte August – und ist vor allem seinem Team „unglaublich dankbar“. In Weitra zieht Intendant Peter Hofbauer nach 14 Vorstellungen mit rund 5.500 verkauften Tickets positive Bilanz.

In Klosterneuburg kann man bei der Oper immerhin auf 91 Prozent Auslastung verweisen, das Kurzfilmfestival „Shortynale“ verzeichnet in seinem 14. Jahr sogar einen Besucherrekord. Auf der Felsenbühne in Staatz gab es 100 Prozent Auslastung und 15.600 Besucherinnen und Besucher. Beim Musicalsommer Amstetten setzte Intendant Alex Balga sogar etliche Zusatzvorstellungen an.

Insgesamt hat man in Niederösterreichs Theaterfest 2022 von Mitte Juni bis Anfang August, also: in gut sieben Wochen, mehr Karten verkauft (nämlich: rund 150.000) als in der ganzen Sommersaison 2021 (da waren es knapp 140.000). Und bis dahin „nur“ acht Vorstellungen wetterbedingt abgesagt, während zehn Zusatztermine gespielt werden konnten.