Das Einfachste & das Schwerste: Thurner-Schau in Seitenstetten

„Das Einfachste und daher Schwerste“ (Zitat Max Liebermann) strebt Heide Maria Thurner in ihrer Kunst und auch im Leben an. In der Stiftsgalerie Seitenstetten geht am Nationalfeiertag ihre große Personale zu Ende, die anschauliche Einblicke in die Arbeiten der Künstlerin bot.

Thurner, aufgewachsen in Klosterneuburg, unterrichtete in Oberösterreich und lebt seit zwei Jahren in Krems, wo sie sich nun ganz von ihrer Umgebung inspirieren lässt, wobei Aquarell und Eitempera bevorzugt Anwendung finden. Landschaften, Gärten, Türme, Dächer, Scheunen nimmt sie mit intensiver Aufmerksamkeit wahr.

Das Besondere an Thurners Bildern ist die atmosphärische Schwingung, die durch ganz spezielle Farbtöne entsteht, und die souveräne Handhabung von Stilmitteln.

heidethurner.at