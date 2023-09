Liese-Prokop-Stipendium überreicht

Stefanie Antonia Scheitz studiert Diätologie an der FH Joanneum in Bad Gleichenberg und ist Bewohnerin im ÖJAB-Haus Bad Gleichenberg. Sie hat heuer das Liese-Prokop-Stipendium vom Land Niederösterreich erhalten. Dieses beinhaltet einen freien ÖJAB-Heimplatz für ein Studienjahr. Für das Stipendium bewerben können sich Studierende aus Niederösterreich, die in einem ÖJAB-Haus wohnen. Zum nächsten Mal ausgeschrieben wird das Stipendium voraussichtlich im April 2024.

„Mit dem Liese-Prokop-Stipendium wird gleichzeitig eine große Chance vergeben, sich mit voller Energie der Ausbildung zu widmen und so später erfolgreich am Arbeitsmarkt tätig zu sein“, so Sozial- und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Frauen als Vorbilder

Als erste Frau war Liese Prokop in den Jahren 2000 bis 2004 Landeshauptmannstellvertreter in Niederösterreich. Außerdem war sie Bundesministerin für Inneres, und Trägerin des Goldenen Ehrenschildes der Österreichische Jungarbeiterbewegung (ÖJAB).

Die ÖJAB ist ein gemeinnütziger Verein, der von Bruno Buchwieser im Jahre 1946 gegründet wurde. Er stellt Studierenden und Jugendlichen ein Zuhause am Ausbildungsort zur Verfügung, bietet stationäre und mobile Pflege an und ist in den Bereichen Bildung, Integration und Flüchtlingshilfe tätig. Die ÖJAB bietet über 4.700 Wohnplätze in 23 Studierenden- und Jugendwohnheimen, einem interkulturellen Wohnheim und drei Pflegewohnhäusern an. Darüber hinaus unterstützt die ÖJAB jährlich 1.600 überwiegend sozial benachteiligte Jugendliche und Erwachsene auf ihrem Bildungsweg.