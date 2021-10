Junge Bläserphilharmonie NÖ zeigt in Grafenegg ihr Können

Mehr als 1.000 Musikerinnen und Musiker werden vom 23. bis 25. Oktober 2021 das Auditorium Grafenegg im Zuge folgender drei Wettbewerbe mit ihren musikalischen Darbietungen klanglich füllen:

10. Österreichischer Jugendblasorchester-Wettbewerb

Österreichischer Blasorchesterwettbewerb der Stufe C

2. Österreichischer Blasorchesterwettbewerb der Höchststufe.

Orchester aus den Bundesländern im Wettbewerb

Eröffnet wird das Wochenende am 23. Oktober mit dem 10. Österreichischen Jugendblasorchester-Wettbewerb, bei den Jugendblasorchester, Musikschulorchester und Auswahlorchester aus den verschiedenen Bundesländern gegeneinander antreten. Erstmals gibt es heuer auch den „Tag der Österreichischen Blasmusikjugend“ geben. Dieser findet parallel zum Jugendblasorchester-Wettbewerb statt und bietet ein cooles Rahmenprogramm für alle im Vorfeld angemeldeten Jugendblasorchester. Tagsüber können anlässlich des Tages der Österreichischen Blasmusikjugend auch andere interessierte Orchester, Ensembles und Musikgruppen aus ganz Österreich, Liechtenstein und Südtirol an Workshops, unter anderem mit Chris Steger, und einem Stationenbetrieb teilnehmen.

"Stufe C" am 24. Oktober

Am 24. Oktober findet der Österreichische Blasorchesterwettbewerb der Stufe C statt. Hierbei wetteifern Blasorchester der Leistungsstufe C – eines aus jedem Bundesland und Südtirol – um die Plätze. Ab 18.00 Uhr gibt es zusätzlich ein Festkonzert des Sinfonie Blasorchesters Ried zur Feier des 70-jährigen Bestehens des ÖBVs mit anschließender Preisverleihung des vorigen Wettbewerbs. Dabei wird auch die Jubiläums-CD „WIR LEBEN BLASMUSIK“ und die Chronik des ÖBV (1951 bis 2021) vorgestellt.

Drei Teilnehmer in der Höchststufe

Zum Abschluss des Wochenendes ist der 2. Österreichische Blasorchesterwettbewerb der Höchststufe angesetzt. Bestritten wird er nur von drei Teilnehmern: dem Musikverein Staatz und Umgebung (aus Niederösterreich), dem Sinfonischen Blasorchester Ried (aus Oberösterreich) und dem Sinfonischen Blasorchester Pongau (aus Salzburg). Um 16.00 Uhr gehört die Bühne der Jungen Bläserphilharmonie Niederösterreich, wo die jungen Musikerinnen und Musiker ihr Können zeigen werden. Im Anschluss folgt die Preisverleihung des letzten Wettbewerbs.

Mit 3G-Nachweis ist jeder herzlich eingeladen, sich die Auftritte anzuhören, mehr unter https://www.blasmusik.at/jugend/wettbewerbe/

Eckdaten Junge Bläserphilharmonie Niederösterreich: