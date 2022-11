"Breaking the Ice": Gefühle, Pucks und starke Frauen

Vollbild

FB

Am Eis: Alina Schaller (Mira, links) und Judith Altenberger (Theresa) in Clara Sterns "Breaking the Ice", der am 25. November in (Nieder-)Österreichs Kinos anläuft. Im Team: Alina Schaller mit Eishockey-Spielerinnen aus Österreichs Damen-Nationalteam und der Vienna Sabres. In der Nacht: Judith Altenberger (Theresa) und Alina Schaller (Mira) im nächtlichen Wien. Zwischen den Reben: Alina Schaller (Mira) im (groß-)elterlichen Weingarten - gedreht im niederösterreichischen Göttlesbrunn und Höflein.

1 /4