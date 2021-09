Im Exil kurz vor seinem Tod dokumentierte der Musikkritiker Paul Stefan seine Erinnerungen an den Sommer 1937 und die letzten Salzburger Festspiele, bevor die Nazis kamen. Der dabei entstandene Roman „Das war der letzte Sommer“ wurde von dem aus Krems stammenden Historiker Robert Streibel neu herausgegeben und mit einem Nachwort versehen.

Spannend an dem Text ist die Mischung aus Fiktion und Realität, denn der Roman trägt eine Reihe von autobiografischen Zügen, wie Streibel zeigen konnte. „Im Roman gibt es noch die Illusion, dass es vielleicht nicht so schlimm kommen wird, aber der Autor wusste es bereits besser“, schildert Streibel. Bewegend sei die wichtige Rolle der Musik für viele Emigranten, so Streibel: „Vielen blieb nur die Musik, um sich mit der Heimat, aus der sie vertrieben wurden, weiterhin verbunden zu fühlen, auch davon zeugt dieses Buch.“

Vertreten ist der Roman dank Streibel auch in der Ausstellung „Jedermanns Juden“, die bis 21. November im Jüdischen Museum in Wien zu sehen ist.