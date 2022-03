Klosterneuburg: Ein literarisches Projekt gegen das Vergessen

Auch diese Veranstaltung wurde durch die Pandemie hinausgezögert, nun aber sollte es möglich sein: die Präsentation des Buchs „Klosterneuburg sagst du.“, das die Autorin und Dramatikerin Claudia Tondl in der Literaturedition NÖ herausgebracht hat.

„Klosterneuburg sagst du.“ ist das Ergebnis eines Community-Art-Projekts, das Tondl gemeinsam mit dem Kunstlabor Graz, der Caritas Pflege NÖ-Ost und dem Netzwerk Klosterneuburg „Gut leben mit Demenz“ umsetzte.

Inspiriert durch Gespräche mit hochbetagten Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburgern in vom Kunstlabor Graz initiierten Erzählcafés entwickelte Tondl die literarische Grundlage für das vorliegende Buch.

Die gewonnenen Eindrücke von anno dazumal halten die Erinnerungen wach.“ stefan schmuckenschlager Bürgermeister

Aus einzelnen Wörtern und Sätzen entsteht nach und nach ein dichtes Gewebe aus Erzählfragmenten. Die Vielstimmigkeit des Textes vereint sich in einem „Du“, das angesprochen wird. Ist es Klosterneuburg? Und wie war es in Klosterneuburg, damals, als die heutigen 70-, 80-, 90-Jährigen noch jung waren? Im Dialog zwischen Text und Bild, im Nicht- und Wiedererkennen, in Leerstellen, Auslassungen und der Wiederholung im Sinne eines Wieder-Holens lädt das Buch zum Weitersprechen, Weitererzählen.

Melancholie, Sentimentalität und Sehnsucht nach Vergangenem sind in den Erzählungen zu spüren. Auch das Schwere, Bedrohliche wird sichtbar, man hört von einer Generation, die sich bemüht, aus dem Krieg wieder in einen Alltag zu finden, die sich lieber an den Wiederaufbau erinnert, daran, wie alles besser wurde, als an die traurigen Erlebnisse und Erfahrungen.

Schwertner: „Ohne das Damals gäbe es das Heute nicht“

Das Projekt erfuhr große Anerkennung auch von offizieller Seite. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager: „Die Erinnerungen und Alltagsge-schichten aus vergangenen Zeiten, die Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger bei Kaffee und Kuchen erzählt haben, helfen auch dabei, sich unserer eigenen Geschichte bewusst zu werden. Manche Ortsteile haben sich verändert, manches ist gleichgeblieben, Häuser sind verschwunden, Neues ist da-zugekommen. Die gewonnenen Eindrücke von anno dazumal halten die Erinnerungen wach.“

Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien, schließt sich an: „Die Fußspuren, die Klosterneuburg zu dem machen, was es heute ist, die Fußspuren, die jede und jeder einzelne hinterlässt, bestimmen das Heute. Ohne das Damals gäbe es das Heute nicht. Erinnerungen zu sammeln, einzufangen und so zu sichern, weit über die eigenen Erinnerungen hinaus, wirkt in die Zukunft hinein. Was wäre diese Stadt ohne die Menschen, die das Leben in der Stadt vor und in vielen Jahrzehnten geprägt haben? Menschen, die damals begeistert vom Reitsport, vom Bergsteigen waren, die für die Arbeiterolympiade trainiert haben. Menschen, die am Beiwagenrennen teilgenommen und Fuzzy-Filme geschaut haben. Menschen, die im Weidlinger-Bad, der Kuchelau oder dem Strandbad mit und ohne Frösche schwimmen gelernt haben und sich an den freundlichen Klosterneuburger Gendarmen, der ihnen Schokolade schenkte, erinnern. Der erste Obstbaum am Haschberg oder die köstlichen Schaumrollen in der Finnihütte gehören ebenso dazu. Frauen, die Unternehmen aufbauten und leiteten oder große LKWs durch die weite Welt fuhren. Menschen, die Luftschutzkeller, Russenzone und Kinderlandverschickung nicht nur aus dem Geschichtsbuch kennen.“

Claudia Tondl entwickelt als Dramatikerin und Autorin Texte mit und in künstlerischen Kollaborationen. Sie nahm am uniT-Lehrgang „FORUM Text 2016–2018“ teil und erhielt zuletzt den niederösterreichischen Kulturpreis 2020, ein Projektstipendium des Deutschen Literaturfonds e.V. 2019 und einen Werkzuschuss der Literar-Mechana 2017/18.

Seit 2020 beschäftigt sie sich im Kollektiv tondlhaas mit szenischen Fragestellungen und narrativen Prinzipien sowohl in theatralen Inszenierungen als auch im Feld der performativen Interventionen und Installationen. Zu zweit konzipieren und realisieren sie disziplinübergreifend Projekte für physische und soziale Räume.

Die Buchpräsentation findet als szenische Lesung am Dienstag, 22. März um 18.30 Uhr im Hauptfoyer der Babenbergerhalle statt. Kulturstadträtin Verena Pöschl nimmt die Begrüßung vor, Edith Zeier-Draxl (Kunstlabor Graz) moderiert. Als Lesende wirken Claudia Tondl, Anna Morawetz und Patrick Rothkegel mit, für musikalische Gestaltung sorgt Anton Schönbeck.

Der Eintritt ist frei, Zählkartenreservierung erforderlich: office@uni-t.org oder unter 0316/380-7480, 02243/444–473 oder vhs@klosterneuburg.at.