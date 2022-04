Alfred Dorfer bittet zum Kultur-Gespräch: "Rückgrat der Demokratie"

Werbung

Mit seinem „Donnerstalk“ war er schon vor zwölf Jahren da. Mit seinem jüngsten Solo war er erst im Jänner da. Jetzt, genauer: diesen Sonntag, kommt Kabarettist und Satiriker Alfred Dorfer wieder. Und bittet in St. Pöltens Bühne im Hof zum Gespräch – über die Kultur. Hier vorab drei Fragen – und neun Antworten.

NÖN: Warum muss man gerade jetzt über Kultur reden? Wo fängt man an, wo hört man auf?

Alfred Dorfer: Es ist immer, nicht nur jetzt, notwendig, über Kultur zu reden. Begonnen sollte bei der gesellschaftlichen Bedeutung werden, und das Ende ist sicher die Sinnfrage.

Was braucht einer, der Kultur macht, derzeit am dringendsten? Was ein Haus, das Kultur zeigt? Was ein Haus, das Kultur macht? Und worauf können Sie getrost verzichten?

Dorfer: Die Bühnen bräuchten Planungssicherheit und ein Publikum, das sich im Theater unbeschwert fühlt. Am wenigsten hilfreich sind zurzeit und überhaupt künstlerische Selbstdarstellung und „Beleidigtheit“.

Was derzeit gebraucht wird, sind viele kreative Ideen, die Inspiration für unsere Besucherinnen und Besucher bieten. Wandl: Vertrauen, Flexibilität und Energie. Verzichten könnte ich auf einiges, aber definitiv auf coronabedingte Absagen!

Warum wird über Kultur noch immer so wenig geredet? Fehlt’s da an Mut? An Geld?