Es ist „schwierig“. Es ist „anstrengend“. Aber es ist das, „was uns sehr gefehlt hat“: das Miteinander. Und: „was das Leben bunter macht“.

So bunt wie die Familie Lässig, mit der man in St. Pöltens Bühne im Hof gerade Wiedereröffnung nach fast sieben Monaten Corona-Stille gefeiert hat. Und so bunt wie das Herbstprogramm, mit dem man in St. Pöltens Bühne im Hof ab September wieder ganz oft, nämlich an jedem „gelungenen Vorstellungsabend“ Ommm summt – und davor, wie auch am Cover des druckfrischen Programms, noch „Komm!“ ruft.

„Das Miteinander ist das, worum es mir geht!“ Bühne im Hof-Leiterin Daniela Wandl

44 Vorstellungen, davon elf Premieren, Vorpremieren und (Nieder-)Österreichpremieren, drei Kindersonntage (plus drei Kindermontage) und eine Werkstatt stehen da von 23. September bis 19. Dezember am Programm in der Linzer Straße 18. Als erstes gleich „Das Letzte“, und zwar von Kabarett-Altmeister Lukas Resetarits, als letztes das jüngste von Kult-Duo Ohne Rolf, nämlich: „Seitenwechsel“.

Und dazwischen: „liebe, alte Freunde“, so Bühne im Hof-Leiterin Daniela Wandl, wie Erwin Steinhauer („der feiert mit seinen Lieben gleich doppelt: 40 Jahre Bühne und 70 Jahre Steinhauer“), Hans Theessink oder Dietmar Haslingers Irish Christmas („das feiert heuer endlich seinen 25. Geburtstag“). Neue „schräge“ Vögel hat Daniela Wandl aber auch eingeladen, wie das finnische Mundharmonika-Quintett Sväng, das (Krisen-)Kabarett-Förderprogramm „Trampolin“, „Ethno-Komödiant“ Homajon Sefat oder Kleinkunst-DJ David Scheid (alle im Rahmen der Schiene „Jung & saugut“, die auch für Ex-„Jung & saugut“-Star Omar Sarsam „derzeit wichtiger denn je“ ist).

Omar Sarsam kommt im Herbst auch wieder, in den Hof, außerdem Gunkl, Blözinger, Grissemann – ohne Stermann, aber mit Christian Dolezal (und einer exklusiven Vorpremiere), Lisa Eckhart, Lisa Fitz, Roland Düringer, Irmgard Knef, Ernst Molden oder Englands Kult-Punk-Trio, die Tiger Lillies.

Bittet am 29. September erstmals zur „Bühne im Gespräch“: Alfred Dorfer. Rigaud, Rigaud

Die gehören, wie das Vegetable Orchestra, das Schubert Theater mit Puppenspielerin Manuela Linshalm oder das „John Lennon-Tribute“ mit Louie Austen, Andy Baum oder Otto Lechner, zu den ganz „speziellen“ Gästen. Und dort gehört auch ein „ganz besonderer Freund des Hauses“ dazu: Alfred Dorfer.

Der bittet am 29. September zu einem „neuen Format“ und „etwas ganz Besonderem“: zur „Bühne im Gespräch“. Einmal im Halbjahr will man dabei künftig über Kultur und mehr reden, nicht als Talk, nicht als Interview, sondern als Gespräch, mit Gastgeber Alfred Dorfer und seinen Gästen.

www.buehneimhof.at