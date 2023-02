Konzert-Kritik: Marina & the Kats

Werbung

Erst recht, wenn die vier (die früher noch drei waren) so laut und so funkig klingen, wie am Samstag in St. Pöltens Bühne im Hof. Und von „Love“ und „Pressure“, von „Truth“ und „Ghosts“, vom Kleinsein („Small“ – den gab’s als Zugabe) und vom Anderssein („Different“) singen.

Da grooven die Guitars, da glitzern die Drums, da tanzen die Hosenträger – und die Herren machen „Oh“, während die Dame die (Jazz-)Besen schwingt. Das passt in den Club genauso wie in die Charts, vor allem aber: das geht in den Bauch und in die Beine.

Fazit: So heiß war Swing schon lange nicht – yeah!