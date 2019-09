Dornbirn, Bad Ischl oder St. Pölten? Die drei Städte sind im Rennen um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2024. Kulturhauptstadt 2019 ist die zweitgrößte Stadt Bulgariens: Plovdiv. Verantwortliche für die Bewerbung für St. Pölten sowie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sind daher nun dorthin gereist, um sich mit dem bulgarischen Organisations-Team zu treffen und über dessen Erfahrungen auszutauschen.

Im Rathaus von Plovdiv hat sich Vizebürgermeister Stefan Stoyanov Zeit genommen, um die Fragen der Delegation zu beanworten. Stoyanov erzählte, dass man den Titel „Kulturhauptstadt“ für Marketingzwecke nutzen könnte. Der Fremdentourismus sei in seiner Stadt etwa massiv angestiegen. Daher gab er den Tipp – egal, ob St. Pölten Kulturhauptstadt wird oder nicht – die Projekte in jedem Fall umzusetzen und diese für PR-Zwecke zu nutzen.

Zudem riet er auch die Probleme der Stadt in der Bewerbung nicht zu verschweigen, sondern diese zu erwähnen und in Verbindung mit Problemen der EU zu bringen. Als Beispiel nannte er, dass seit Jahrtausenden Christen, Juden und Moslems in der Stadt Plovdiv zusammenleben würden. Nur die Roma würden isoliert in einem eigenen Viertel, getrennt von allen anderen, leben. So habe man die ethnischen Probleme mitaufgenommen in die Bewerbung, sagte Stoyanov.

Gefragt nach der größten Herausforderung berichtete der Vizebürgermeister davon, dass es schwierig gewesen sei, einerseits das Projekt vorzustellen, die Menschen in der Stadt aber auch davon zu überzeugen.

Der Geschäftsführer der NÖ Kulturwirtschaft, Paul Gessl, der ebenso Teil der Delegation war, sieht die Parallelen der beiden Städte vor allem darin, dass man einen nachhaltigen Transformationsprozess einleiten möchte. „St. Pölten hat eine Geschichte, war eine Industriestadt, war nicht Zentrum einer Region. Jetzt geht es darum, dieses St. Pölten durch eine Transformation, die viele Jahrzehnte dauern wird, als Dienstleistungs- und Lebensstandort in die Zukunft zu führen. Da kann die europäische Kulturhauptstadt ein wesentlicher Schuhlöffel sein. Diese Notwendigkeit der Transformation können wir glaubhaft bestätigen“, verrät er über die Bewerbung. Am 12. November wird in Wien verkündet, wer das Rennen um Europas Kulturhauptstadt 2024 macht.

Niederösterreich war jedoch nicht nur als Besucher im Land. Vonseiten der EVN war eine Ausstellung (bis 13. Oktober) organisiert worden, die nun im ehemaligen Tabakviertel feierlich von Johanna Mikl-Leitner und EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz eröffnet wurde.

Passend zum Energieversorger ist einer der drei Künstler, Lazar Lyutakov. Er steuerte eine Serie von selbst gebauten Lampen bei (siehe Bild), mit denen er das heutige Konsumverhalten hinterfragt. Die Künstlerin Martina Vacheva stellte Keramikstatuen her. Franz Kapfer installierte Silhouetten von Dämonen, die von der Decke hängen und ihre Schatten projizieren. Kunst und Kultur aus ganz Europa an spannende Orte der Stadt zu bringen – das ist für Plovdiv sichtlich wichtig.