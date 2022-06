Christoph Krutzler: "Ein bisschen Rock'n'Roll"

Werbung

NÖN: Heute, Samstag, feiern Sie in der St. Pöltner Bühne im Hof Niederösterreich-Premiere – mit Ihrem Literaturwurlitzer? Gibt’s da Worte? Töne? Oder was dazwischen?

Christoph Krutzler: Zwischentöne.

Wurlitzer klingt ja vor allem nach Wunschkonzert. Was darf man sich denn da wünschen? Bekanntes? Rares? Mitsingbares? Was hat da gar nichts verloren? Und was würden Sie sich als erstes wünschen, wenn für Sie wer den Wurlitzer aufdrehen würde?

Krutzler: Das Prinzip des Abends ist, dass ich mit einem riesigen Stoß Büchern auf der Bühne sitze und das Publikum frage, was es hören will. Es gibt natürlich eine gewisse Richtung meinerseits oder auch rote Fäden. Aber am liebsten lasse ich mich mit dem Publikum von mir selbst überraschen. Und wenn ein Wurlitzer in der Nähe ist, wünsche ich mir immer Schlager. Alte Schlager.

Gespielt haben Sie ja schon viele, am Theater. Einen Piccolo und einen Tambourmajor, einen Wirten und einen Metzgergehilfen, einen Bedienten und einen Polizisten. Nach einer Hauptrolle klingt aber keiner davon, oder doch? Spielen Sie lieber „am Rand“ als in der Mitte? Oder sind Ihnen die in der Mitte ohnehin zu vordergründig?

Krutzler: Es gibt keine kleinen Rollen, nur kleine Schauspieler. Und nicht alles was auf Wikipedia steht, stimmt. Ich habe auf kleinen Bühnen große Erfolge gefeiert und auf großen Bühnen kleine. Und umgekehrt. Wer dabei war, wird sich vielleicht daran erinnern. Sobald ein Stück abgespielt ist, habe ich es schon wieder vergessen. Mich interessiert nur, wie es weitergeht.

Auf der Leinwand – und am Bildschirm – waren da noch mehr. Krimis und Komödien, Gerichtsfilme und Psychothriller… Waren Ihre Rollen da auch immer die „supporting acts“? Welche war Ihnen am nächsten? Und welche – und wen - wollen Sie unbedingt noch spielen?

Krutzler: Die beste und wichtigste Rolle ist immer die, die man gerade spielt. Im Moment habe ich keine Wunschrolle. Aber das ändert sich ja immer.

Sie seien „unangepasst, aus Prinzip“, haben Sie einmal gesagt. Und: „Der fadeste Mensch der Welt“, haben Sie auch über sich gesagt. Also: Wild oder fad? Oder eines vor und eines hinter dem Vorhang? Und sind die unangepassten nicht ohnehin die spannendsten (Schau-) Spieler?

Krutzler: Fad ist immer schwierig. Sobald etwas fad ist, ist es entbehrlich. Wiewohl ich mich selbst meistens fad finde. Deshalb die ewige Mission, ein bisschen Rock und Roll in die Welt hineinzubringen. Und deshalb bin ich auch so dankbar für den Literaturwurlitzer. Da wird mir nämlich nie fad. Und ich hoffe, dem geschätzten Publikum auch nicht.

Was kommt als nächstes? Auf der Bühne, vor der Kamera oder ganz woanders?

Krutzler: Ich drehe ab Ende Juni eine internationale Serie für eine große Streaming-Plattform und bin sehr glücklich mit der Geschichte. Und vor allem: Hauptrolle!