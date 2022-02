Perpetuum bringt den King zurück

Seit 2019 bereits probt das Theater Perpetuum für die Aufführung von Lee Halls Stück „Kochen mit Elvis“, umso größer ist nun die Freude der Crew, dass am Freitag, 4. März, die Premiere ansteht. „Die Zuschauer erwartet schwarzer britischer Humor in Form einer Tragikkomödie, die auch als Familiengeschichte bezeichnet werden kann“, fasst Fritz Humer zusammen. Er ist Regisseur und schlüpft zugleich in die Rolle des Dads und Elvis-Nachahmers.

20 Jahre von Inspiration bis zur Aufführung

In Edinburgh 1999 kam Humer die Inspiration, beim „Fringe“, einem der größten Theaterfestivals Europas. Damals war „Kochen mit Elvis“ bereits ausverkauft, Fritz Humers Ehrgeiz aber geweckt. Lange dauerte es, bis die Figur der an Bulimie leidenden Mutter mit Heidi Scheibelreiter-Leppich passend besetzt werden konnte, aber nun ist das perfekte Team für die mitreißende Story zusammengestellt.

Im Stück erleidet die Vaterfigur, ein ehemaliger Elvis-Imitator, einen Autounfall und sitzt fortan im Rollstuhl. Dieses Unglück verursacht unterschiedlich ausgeprägte Reaktionen im familiären Umfeld – Tochter Jill stürzt sich ins Kochen und Essen, die Mutter ist in ihrer Bulimie gefangen und sucht Ablenkung bei jungen Männern. Dieses Spannungsfeld schreit förmlich danach, dass die Fetzen fliegen, dazwischen lamentiert Elvis über die Bürde des „King“-Images.

Corona hat kein Leiberl beim finalen Proben-Feinschliff

Da die Motivation nach langen Probenpausen groß war, ist nun eigentlich nur mehr Perfektionsarbeit angesagt. Corona hat kaum Auswirkungen auf das letzte Üben, da nur ein kleines Team von Perpetuum bei den Proben anwesend ist. Dazu ermöglichten weitere Vorsichtsmaßnahmen ein gutes Durchkommen durch infektiöse Zeiten: Die Theater-Gruppe hat die Proben im Lockdown ausgesetzt, konsequent getestet, Masken getragen – und alle Crew-Mitglieder sind vollständig geimpft. Für die Aufführung selbst gibt es einen Coronabeauftragten, nämlich Martin Freudenthaler.

„Die Zuseher und Zuseherinnen werden lauthals lachen und plötzlich wird ihnen das Lachen im Hals stecken bleiben“, prophezeit Fritz Humer.