"Wir haben es schon länger befürchtet, nun schlägt das Virus die Vorfreude." Schreibt Thomas Edlinger. Und hat heute, Donnerstag, die Festivalmaschine, die kommende Woche unter dem Motto "machines like us" starten wollte, angehalten. Denn: Aufgrund der Corona-Krise findet das Donaufestival 2020 nicht statt. Und "wir können nichts machen, als unser großes Bedauern kundzutun", so der künstlerische Leiter.

Von 24. April bis 2. Mai hätten unter vielen anderen Robert Henke mit seinen Commodore-Computern aus 1980, Oscar-Preisträgerin Hildur Guðnadóttir mit dem Soundtrack zur TV-Miniserie „Chernobyl“ oder Ariel Efraim Ashbel and Friends mit ihrem „Fire Walk With Me“ zu zwei langen Festivalwochenenden in die Kremser Minoritenkirche, den Stadtsaal, das Messegelände, ins Audimax der Donau-Uni oder ins AKW Zwentendorf kommen sollen.

Aber: Nach der Absage komme "ein neues Jahr und ein neues Glück", so Edlinger. Denn: Das Donaufestival 2021 wird kommen. "Stay tuned!"