"Auch bei uns wird es zu Absagen von Veranstaltungen bis Anfang April kommen." Steht auf der Homepage von Landestheater, Bühne im Hof und Festspielhaus. Denn: Seit Kanzler und Gesundheitsminister gestern, Dienstag, angekündigt hatten, dass aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus Veranstaltungen mit über 500 Personen im Freien und über 100 in Innenräumen untersagt würden, herrschte auch in Niederösterreichs Kulturszene Krisenstimmung.

Man wolle, meinte man dazu in Niederösterreichs Kulturabteilung, warten, bis der zugehörige Erlass schriftlich vorliege. Dann, also: heute, Mittwoch, wolle man Entscheidungen treffen. Eines sei jedenfalls klar: "Wir werden uns an die Vorgaben halten", so auch NÖ-Kulturabteilungsleiter Hermann Dikowitsch. Denn, ergänzt NÖKU-Geschäftsführer Paul Gessl: "Mit der gesellschaftlichen Verantwortung müsse man sorgfältig umgehen."

Betroffen sind von den Maßnahmen nicht nur anstehende Premieren, Gastspiele oder der laufende Vorstellungsbetrieb in Niederösterreichs Theaterhäusern. "Es geht", so Paul Gessl in ORFIII, "auch um die Bildende Kunst, um Museen und Ausstellungshäuser." Wiens Albertina etwa hatte die groß angekündigte Eröffnung ihres neuen Standorts im frisch renovierten Künstlerhaus morgen, Donnerstag, schon als Livestream ohne Publikum angekündigt. Heute, Mittwoch, wurde aber entschieden, die Eröffnung komplett zu verschieben und das Haus zu schließen. Für Wiens Stadthalle dagegen, die alle Veranstaltungen bis Anfang April bereits abgesagt hatte, käme ein Livestream nicht in Frage.

Hermann Dikowitsch: "Wir werden sicher Einiges absagen müssen." Und, ergänzt Paul Gessl: "Wir müssen rasch, rasch, rasch Klarheit schaffen - und schon ab heute an unsere Kunden herantreten." Eine der ersten Absagen kam jedenfalls schon gestern - und zwar für das heute, Mittwoch, geplante Gastspiel des Stadttheaters Baden im Festspielhaus St. Pölten.