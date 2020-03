In Graz, in Vorau und in Bad Gleichenberg, im Wiener Museumsquartier, aber auch in Bad Schönau und in Schwarzenau hätte Geschichtenerzähler Folke Tegetthoff heuer zum Erzählen und zum Zuhören geladen. Und zwar ab 15. Mai und in der 33. Ausgabe seines Internationalen Storytelling Festivals.

Das hat man heute, Montag, aufgrund der Coronakrise nicht abgesagt, sondern verschoben. Auf Herbst. Und auch gleich umbenannt, in "Festival der Hoffnung". Das soll "ein Neubeginn" sein, mit den besten Erzählerinnen und Erzählern der Welt. Und die sollen zwischen 1. und 4. Oktober auch im niederösterreichischen Bad Schönau und Schwarzenau erzählen - in den Matinées und der Langen Nacht der fantastischen Geschichten, beim Story Dinner und beim Genuss-Geschichten-Tag, in der Ladies-Gala oder beim großen (Abschluss-)Fest.

Programm und mehr unter: www.storytellingfestival.at