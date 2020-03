player.hader.at heißt die neue Plattform, die einen von Österreichs bekanntesten Komikern während der Coronakrise direkt ins Wohnzimmer bringt: Josef Hader. Der hätte vor kurzem noch ein Berlin gespielt, vergangenes Wochenende in München oder dieses Wochenende im Wiener Audimax. All das ist abgesagt bzw. auf Juni, August, Oktober und November verschoben.

Bis dahin spielt Hader "Hader spielt Hader" und "Hader muss weg", seine beiden erfolgreichsten Kabarettprogramme aus 2011 bzw. 2006 online und on demand, also: überall und jederzeit. Und: Mehr von Josef Hader soll unter player.hader.at "in Kürze" abrufbar sein.