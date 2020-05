Seit März steht auch Niederösterreichs Tonkünstlerorchester aufgrund der Corona-Krise still - keine Konzerte, keine Proben. Jetzt will man den Betrieb endlich wieder aufnehmen. Denn: "Kunst und Kultur sind für viele Menschen ein unverzichtbarer Bestandteil ihres Lebens. Und besonders die Musik kann heilende Effekte erzielen. Daher muss die Wiederaufnahme von Kunst‐ und Kulturveranstaltungen parallel zur Wiedereröffnung von Industrie, Handel und Bildungseinrichtungen dringend angestrebt werden."

So steht es in einem Statement, das gleich acht österreichische Berufsorchester, das Bruckner Orchester Linz, die Grazer Philharmoniker, das Kärntner Sinfonieorchester, das Mozarteumorchester Salzburg, das ORF Radio‐Symphonieorchester Wien, das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck, die Wiener Symphoniker - und das Tonkünstlerorchester Niederösterreich, auch an Österreichs zuletzt heftig kritisierte Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek geschickt haben.

Darin wird auch festgehalten, dass die Wiederaufnahme ihrer beruflichen Tätigkeit für Musikerinnen und Musiker "nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern auch aus sozialmedizinischer Perspektive große Relevanz" habe. Und: Die acht Orchester haben auch einen (zeitlich begrenzten) Maßnahmenkatalog erarbeitet, nach denen der Probe- und Konzertbetrieb aus ihrer Sicht möglich sein soll.

Sicherheitsmaßnahmen als Vorschläge

Unter den insgesamt 12 Punkten finden sich grundsätzliche Voraussetzungen, wie die, dass "nur Personen, die sich gesund und leistungsfähig fühlen", ihre berufliche Tätigkeit im Orchester wiederaufnehmen sollen oder Hochrisikopersonen freigestellt werden sollen. Aber auch Konkretes schlagen die Intendanten, Geschäftsführer und Orchester-Verantwortliche vor:

- einen Meter Mindestabstand zwischen den Musikern (von Kopf zu Kopf, damit kann auch an einem Pult wieder gespielt werden)

- Plexiglas-Wände vor Bläsern (allerdings weist man hier darauf hin, dass die kolportierten Übertragungsgefahren durch Blasinstrumente bereits widerlegt wurden)

- ein Spieler pro Instrument bei Proben, Aufführungen, Konzerten oder Aufnahmen (etwa am Schlagwerk)

- "Amerikanischer Auftritt" (Musiker treten individuell schon vor Konzertbeginn auf und mit 1,5 Metern Mindestabstand ab)

Hinter der Bühne müssten, so das Statement, "sämtliche Hygiene‐ und Abstandsvorschriften eingehalten werden", auch das Tragen von Masken werde empfohlen. Nach Proben, Konzerten oder Aufnahmen müssten Notenständer, Arbeitsflächen und Böden gereinigt werden, außerdem müsse für ausreichende Belüftung, Reinigung und Desinfektion gesorgt werden.

Für Niederösterreichs Tonkünstlerorchester hat Geschäftsführer Frank Druschel den Maßnahmenkatalog unterzeichnet.