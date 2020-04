„Wenn die Entwicklung der Pandemie es erlaubt und unter strenger Einhaltung der allgemeinen Sicherheitsbestimmungen, wird das Kulturgeschehen in Niederösterreich ab 1. Juni schrittweise wieder hochgefahren, um vor allem für Familien eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung anbieten zu können.“ Sagt Johanna Mikl-Leitner. Und hat heute, Montag, nach den Ankündigungen von Vizekanzler Werner Kogler und Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek vom Freitag einen Fahrplan für Niederösterreichs Kulturszene skizziert.

Demnach können ab 1. Juni jene großen Ausstellungshäuser öffnen, die über große Außenbereiche verfügen, fertig aufgebaute Ausstellungen haben und sich besonders für Familienbesuche eignen. Das sind: die Schallaburg mit ihrem Renaissancegarten und ihrer Sonderausstellung zur Donau, die ja aufgrund der Krise gar nicht mehr eröffnet werden konnte, das MAMUZ in Asparn an der Zaya und in Mistelbach (mit der Maya-Schau), das Museumsdorf in Niedersulz und der Archäologische Park in Carnuntum.

Schon ab Mitte Mai dürfen auch kleinere, regionale Museen in Niederösterreich wieder aufsperren – welche genau, soll Anfang Mai feststehen.

Alle weiteren Kunsthäuser, wie das Karikaturmuseum Krems, die Landesgalerie Niederösterreich, das Haus der Geschichte und Haus für Natur im Museum Niederösterreich und das Museum Gugging eröffnen - wie die Bundesmuseen - mit 1. Juli.

Was Theateraufführungen und Konzerte im Sommer betrifft, so erscheinen diese aufgrund der strengen Sicherheitsbestimmungen "aus jetziger Sicht kaum möglich". Man werde, so die Landeshauptfrau, diesbezüglich "bis Anfang Mai" eine Entscheidung treffen.

Unterstützung für Niederösterreichs Kunstschaffende gibt es aber schon seit Beginn der Krise. Hier sei gerade die Kulturabteilung "intensiv in Kontakt, um zu informieren, zu beraten und Hilfestellungen zu leisten". Im Zuge dessen hat man auch ein digitales Kunstprojekt ins Leben gerufen, bei dem 200 heimische Künstlerinnen und Künstler angesprochen wurden, zum Thema Corona digitale Kunstprojekte einzureichen. Erste Ergebnisse gibt's bereits auf YouTube unter dem Stichwort „Kultur Niederösterreich FREI HAUS“.

Auch die Beratungskapazitäten habe man bereits "vor zwei Wochen" weiter verstärkt, und zwar mit den regionalen Büros von Niederösterreichs Kulturvernetzung. Bisher wurden mehrere hundert Beratungsgespräche durchgeführt. Die Förderungen durch das Land werden weiter ausbezahlt, und der laufende Förderbetrieb aufrechterhalten.

Johanna Mikl-Leitner: "Wir wollen natürlich auch in der Krise guter Partner sein." Und weiter: "Wir sind jetzt auch dabei eine Entscheidung zu treffen, wie wir zusätzlich zum Bund unterstützen können, sodass unsere Künstlerinnen und Künstler etwas entschädigt bekommen."