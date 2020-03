Norbert Schneider: Die "Wöd", die "untergangen is" .

Am 17. April sollte er in St. Pöltens Bühne im Hof spielen – mit siebenköpfiger Band und aktuellem Album namens „So wie’s is“. Ob der in Wien geborene und im Weinviertel aufgewachsene Norbert Schneider sein Konzert auch verschieben muss, ist noch nicht fix.