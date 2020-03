Gestreamt, getwittert und gebloggt wird schon lange, im Museum Niederösterreich. Jetzt, nachdem das Haus zwischen Festspielhaus und Landesbibliothek im Zuge der Coronakrise zu hat, hat man für all das eine neue Startseite eingerichtet. Und lädt mit dieser ins Museum - per Mausklick.

www.museumnoe.at/digitalesmuseum heißt die Adresse, die ab sofort online ist. Und auf der "alle digitalen Angebote abrufbar sind“, so Museum NÖ-Geschäftsführer Matthias Pacher. Und weiter: „Auf dieser Seite stellen wir zu den Themen Geschichte, Natur und Familien laufend neuen Content zur Verfügung.“

So gibt es im Haus der Geschichte ein Wiedersehen mit Zeitzeugen wie Martin Pollack oder Peter Turrini im Gespräch mit Reinhard Linke. Geplant ist auch die Veröffentlichung eines Mitschnitt des letzten öffentlichen Auftritts von Lotte Tobisch im Gespräch mit Carl Aigner in der Matinée am Sonntag. Das Haus für Natur bietet mit Manfred Rosenberger einen Rückblick auf spannende Diskussionen zu den Themen „Plastik im Körper“ oder „Artensterben“.

Der „Sonntag im Museum“ wird mit lustigen Bastelvideos und Malvorlagen ab sofort ins Wohnzimmer geliefert. KiJuBu-Intendant Christoph Mauz und weitere Autorinnen und Autoren präsentieren Kurzvideos zum Kinder- und Jugendbuchfestival, das ja vom Frühjahr auf 10. bis 16. November 2020 verschoben wurde.

Nach wie vor erreichbar zum Nach- und Weiterlesen ist die von Historikerin Elisabeth Vavra gestaltete Plattform „Gedächtnis des Landes“ mit ihrer virtuellen Landesgeschichte. Und die Museums-App lädt zu virtuellen Touren durch Haus der Geschichte und durchs Haus für Natur.