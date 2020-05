"Schwerzen Herzens", "leider" und "müssen" - leicht hat es sich unter Niederösterreichs Sommertheater-Intendanten keiner gemacht. Und doch: Bis heute, Montag, nachmittag haben schon zehn, die unter dem Dach von Niederösterreichs Theaterfest allsommerlich spielen, abgesagt. Und dazu noch eine, die "nur" für Kinder spielt.

Amstetten hat seinen Musical-Sommer mit neuem Intendant (Alex Balga) und neuem Stück ("On Your Feet") auf 2021. Berndorf bittet statt heuer erst nächstes Jahr zur "Ladies Night" mit Intendantin Kristina Sprenger. Haag feiert seinen 20. Geburtstag mit Nestroys "Zerrissenem" und Intendant Christian Dolezal erst 2021. Klosterneuburg wollte unter Michael Garschall heuer ausgerechnet Verdis "Macht des Schicksals" spielen - und hat jetzt "vorläufig" auf kommendes Jahr verschoben. Laxenburg hätte mit Adi Hirschal schon ab 14. Juni abheben wollen und macht das nun auch erst 2021. Melk wäre 2020 60 geworden und hat heute, Montag, nicht nur sein Jubiläum, sondern auch seine beiden Jubiläumsproduktionen, die "Zehn Gebote" und die Revue "So What?!", auf 2021 verschoben. Die Rosenburg öffnet ihren "Käfig voller Narren" ebenfalls erst im nächsten Sommer. Und Intendantin Nina Blum hat auch gleich ihr "Schneewittchen" in Poysbrunn auf 2021 verschoben. Schwechat macht mit Peter Gruber und Nestroys "Der alte Mann und die junge Frau" Pause bis nächstes Jahr. Stockerau setzt unter Christian Spatzek erst 2021 seinem Publikum einen "Floh ins Ohr". Und in Weißenkirchen hat Marcus Strahl seine "Göttin in Weiß" für heuer verschoben - will aber aus heutiger Sicht seinen "Wachauer Jedermann" spielen.

Das ist aber noch nicht alles. Auch Reichenau (die waren vor mittlerweile vier Wochen die ersten in Niederösterreich, die absagten) hat seine Festspiele auf 2021 verschoben, Sitzenberg spielt Horvaths "Hin und Her" erst nächsten Sommer, Kirchstetten feiert mit Rossinis "Signor Bruschino" erst 2021 Premiere und Brunn geht mit Maya Hakvoort erst im kommenden Jahr "Into the Woods".

Alle anderen, von Asparn bis Weitra, wollen voraussichtlich bis Mitte Mai entscheiden, ob - und wie - sie diesen Sommer spielen.