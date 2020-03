"Aufgrund der Maßnahmen der Bundesregierung" hat auch die Kultur.Region mit ihren Partnerbetrieben bis Ende März Konzerte, Tagungen und andere Veranstaltungen abgesagt. So werden der diesen Samstag und Sonntag in Retz und Znaim geplante NÖ Museumstag nicht stattfinden, das Jubiläum von Niederösterreichs Chorszene, die mit Bachs Matthäuspassion im Grafenegger Auditorium diesen Sonntag feiern wollte, ist abgesagt. Auch die Konzerte von Ricardo Tesi im Kremser Haus der Regionen am 20. März und "aufhOHRchen" im St. Pöltner Festspielhaus am 27. März sind abgesagt. „Nicht nur Großveranstaltungen, die zentral organisiert wurden, sind betroffen, sondern viele lokale und regionale Ereignisse“, meint Holding-Geschäftsführer Martin Lammerhuber und bittet dafür auch um Verständnis.

Unterdessen hat auch Niederösterreichs Haydnregion, die gerade in ihre neue Saison starten wollte, zwei ihrer Auftaktkonzerte abgesagt bzw. auf unbestimmte Zeit verschoben: das TrioVanBeethoven in der Hainburger Kulturfabrik am 21. März und die Saisoneröffnung des Haydn Geburtshauses in Rohrau am 27. März.

www.kulturregionnoe.at

www.hayndregion-noe.at