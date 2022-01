Erneute Absage am Landestheater Niederösterreich

Corona-bedingt kommt es am Landestheater Niederösterreich in St. Pölten erneut zu einer Absage. Betroffen ist das Gastspiel der "Der Geizige" vom Thalia Theater Hamburg am 4. und 5. Februar. Kartenkäufer werden direkt kontaktiert. Die Möglichkeit einer Verschiebung in die Spielzeit 2022/23 werde geprüft, wurde am Mittwoch betont.

An der Bühne war es bereits am vergangenen Samstag zu einer Absage wegen einer Corona-Erkrankung im Ensemble gekommen. Nicht plangemäß in Szene gehen konnte deshalb das Stück "Othello" von William Shakespeare.