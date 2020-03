Frühling gibt's schon. Aber ohne Programm. Denn die Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft hat gemeinsam mit dem ORF NÖ heute, Mittwoch, ihren diesjährigen "Grafenegger Frühling" gecancelt. Von 11. bis 13. April hätten im ganzen Schloss und im gesamten Park hunderte Aussteller den Grafenegger Ostermarkt ausgerichtet. Davor, am Karfreitag, hätte Niederösterreichs Tonkünstlerorchester im Auditorium das Osterwochenende musikalisch mit Pergolesis "Stabat Mater" eingeläutet. Und Europas Jugendsinfonieorchester, das EUYO, hätte am Ostersonntag abends Beethoven und Mahler gespielt, nachdem Niederösterreichs Jugendsifonieorchester nachmittags Tschaikowsky in der Reitschule musiziert hätte.

"Auf Grund der aktuellen Situation ist eine vernünftige Planung des Frühlingsmarktes nicht möglich", so Grafenegg-Geschäftsführer Philipp Stein. Und ORF-NÖ-Landesdirektor Norbert Gollinger ergänzt: "Zum derzeitigen Zeitpunkt halten wir eine Großveranstaltung zu Ostern 2020 für zu gefährlich."

www.grafenegg.com