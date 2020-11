"Dramaturgisch war das zu erwarten." Stellt Paul Gessl nüchtern fest. "Und jetzt zu sagen, die Kultur sei schockiert, ist übertrieben." Gewünscht hätte man es sich in Niederösterreich doch anders. Zumindest die Museen, vom Haus für Natur im St. Pöltner Kulturbezirk bis zur Landesgalerie an der Kremser Kunstmeile, hätte man gerne offen gelassen.

"Das wäre sinnstiftend gewesen", so der Geschäftsführer von NÖs größter Kulturholding. Und ist sich da auch mit NÖs Kulturabteilung einig. Aber, stellt Kulturabteilungs Hermann Dikowitsch nach den angekündigten Maßnahmen der Bundesregierung für einen zweiten Lockdown vergangenen Samstag Abend klar: "Wir werden uns als Land daran halten. Aus Sicht der Kultur müssen wir solidarisch sein!"

Also müssen sämtliche Kulturhäuser, Theater, Museen und Kinos ab morgen, Dienstag, bis "vorerst" Ende November ihre Tore schließen, alle Veranstaltungen müssen abgesagt werden. Für Künstler, Mitarbeiter und Kunden sei das "gleich schlimm", so Paul Gessl. Und: "Das ist ein immenser Aufwand - vom finanziellen Schaden rede ich noch gar nicht!" Wobei: Laut Maßnahmen-Paket der Bundesregierung sollen ja 80 Prozent des November-Umsatzes vom Vorjahr ersetzt werden. Dass das auch für die Kulturbetriebe gilt, dafür hätte sich auch Niederösterreichs Landeshauptfrau noch vehement eingesetzt.

"Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht", ist man sich in der NÖKU jedenfalls sicher. Und hat um seine Betriebe nach wie vor "keine Angst". Wenn es die Umsatzrefundierung gäbe, dann, so Gessl, "werden wir das heurige Jahr mit ein paar blauen Flecken überstehen". Sorgen mache er sich aber trotzdem: um die Künstler, um die Mitarbeiter, auch ums Stammpublikum. All die könne man nicht "ewig" strapazieren.