So dicht wie diesen März war er schon lange nicht mehr, der Terminkalender in Niederösterreichs Kulturszene. Vier Premieren, ein Festkonzert, vier Ausstellungseröffnungen alleine in den größten Häusern und alleine am vergangenen Wochenende.

Und dann? Kam, als eine der ersten Maßnahmen von Österreichs Bundesregierung, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, der Erlass, der Veranstaltungen untersagt – ab 500 Personen im Freien und ab 100 in Innenräumen. Damit war klar: Die Kultur muss dichtmachen.

Auch wenn das zwei Tage vorher in diesem Ausmaß noch niemand für möglich gehalten hätte. Auch wenn die „Kleinen“, also etwa Theater unter 100 Plätzen, erst noch dachten, sie könnten und sie würden weiterspielen. Und auch wenn die „Größeren“, also Museumshäuser, erst noch überlegten, „nur“ Eröffnungen und andere Veranstaltungen abzusagen.

Für Niederösterreichs Kulturabteilung war dagegen von Anfang an klar: „Wir werden uns an diesen Erlass halten.“ Und Niederösterreichs größte Kulturholding, die NÖKU, entschied schon am Mittwoch kurzerhand, alle zugehörigen Kultur- und Museumshäuser bis 3. April zu schließen. Und die in den nächsten Tagen und Wochen geplanten Eröffnungen bis auf Weiteres zu verschieben. Denn: „In einer dramatischen Situation müssen wir dramatische Maßnahmen setzen“, so NÖKU-Geschäftsführer Paul Gessl.

Damit war auch klar: Nicht nur die vier Premieren, das Festkonzert und die vier Ausstellungseröffnungen vom vergangenen Wochenende werden abgesagt. Auch die „Donau“ auf der Schallaburg, das „Klima und Ich“ im Museum Niederösterreich, die Mayas im MAMUZ oder Schiele, Rainer und Kokoschka in der Landesgalerie in Krems und im Schiele-Museum in Tulln werden – vorläufig – verschoben. Auch die Loisiarte, die diese Woche ihren 15. Geburtstag feiern wollte, musste ihr viertägiges Programm canceln.

Absagen, Schließungen und erste Ersatztermine

Wiens Albertina, die am Donnerstag nicht nur ihren neuen Standort im frisch renovierten Künstlerhaus, sondern auch ihre groß angekündigte Schau – mit vielen Werken aus der Sammlung Essl – eröffnen wollte, schloss gleich ihre Pforten.

Und: „Wir müssen in den nächsten Tagen entscheiden, wie es im April weitergeht“, so NÖ Kulturabteilungsleiter Hermann Dikowitsch. „Auch das Donaufestival, Imago Dei oder Literatur im Nebel sind gefährdet.“ Auch dafür müsse es, so Dikowitsch, eine landesweit einheitliche Regelung geben.

In Niederösterreichs Theaterhäusern wurde inzwischen fieberhaft an Verschiebungen gearbeitet. Die St. Pöltner Bühne im Hof hat etwa von sieben teils (Niederösterreich-) Premieren in den nächsten beiden Wochen schon für fünf Ersatztermine fixiert – im Juni bzw. im November. Das St. Pöltner Festspielhaus dagegen hat seinen lange geplanten und groß angekündigten „Schwanensee“ diesen Samstag und Sonntag abgesagt – vorläufig.

Was all das für die Kultur, für ihr Publikum und ihre Macher heißt? „Das kann ich nicht abschätzen“, so Paul Gessl. Und Hermann Dikowitsch ergänzt: „Die Dinge können sich täglich ändern. Es kommt auf die zeitliche Dimension an.“ In den Museen jedenfalls sei man „überall startklar“. Wenn möglich, könne man „sofort eröffnen“.

Wir berichteten dazu: