„Fix und Foxi“ im Karikaturmuseum, Robin Rhode in der Kunsthalle, die „Donau“ auf der Schallaburg, die Mayas im MAMUZ oder Schiele, Rainer und Kokoschka in der Landesgalerie und im Schiele-Museum – allein dieses und nächstes Wochenende hätten jede Menge Eröffnungen am Terminplan von Niederösterreichs Kulturhäusern gestanden. Die sind nun alle abgesagt bzw. verschoben. Das gab Niederösterreichs Kulturholding nach dem weitreichenden Erlass von Österreichs Bundesregierung zur Eindämmung des Coronavirus heute, Mittwoch, bekannt.

Auch „alle Veranstaltungs- und Theaterhäuser der NÖKU-Gruppe“ bleiben, so Holding-Geschäftsführer Paul Gessl, bis 3. April, 12 Uhr, geschlossen. Dazu gehören unter anderem Niederösterreichs Landestheater und Badens Stadttheater, das Festspielhaus, die Bühne im Hof St. Pölten und viele mehr. Auch das Kremser Kino im Kesselhaus schließe seine Pforten. Festivals, welche über den 3. April hinaus geplant sind, will man nicht generell absagen, die Absagen bzw. Schließungen beträfen „im Moment“ nur Veranstaltungen bis 3. April.

Das Publikum, so hatten es die einzelnen Häuser bereits angekündigt, werde eigens informiert. Was die „vorübergehende“ Schließung für die Betriebe bedeute, das könne man „noch nicht abschätzen“, so Gessl. Aber: „In einer dramatischen Situation müssen wir dramatische Maßnahmen setzen!“