Thomas Rösner: Quarantäne in Korea

Am 26. Jänner erklingt im Casino das erste Saison-Konzert der Beethoven Philharmonie. Ist es ein nachgeholtes, abgesagtes, verschobenes oder ein ganz neues Konzert?

„Es ist das Erste einer neuen Saison, wir haben auch kein Konzert abgesagt, wir haben alles nachgeholt bzw. holen es noch nach“, erklärt Thomas Rösner, der seit 27 Jahren mit „seinem“ Orchester verbunden ist. Die Sinfonietta hat als junges Orchester begonnen, jung sei das Orchester immer noch, auch wenn es noch ein paar Musiker vom Beginn an gibt: „Manche kommen auch wieder zurück“, freut sich Rösner, der mit der Beethoven Philharmonie mittlerweile öfters außerhalb Badens und im Ausland spielt, etwa in Ljubljana.

Rösner bleibt weiterhin Österreich und Baden verbunden: „Ich bin sehr oft in Wien und Baden, besuche meine Mutter.“ Mit seiner rechten und linken Hand, Astrid Braunsperger, steht er fast täglich in Kontakt, um die Konzerte zu koordinieren.

„Letztes Jahr war ich in Dänemark, Polen, Türkei, Korea und Russland.“

Es war keine leichte Zeit, die letzten beiden Corona-Jahre. Rösner hat Einbußen von Konzertauftritten um bis zu zwei Drittel im Vergleich zu 2019. Der international tätige Dirigent ist es gewohnt, viel in der Welt unterwegs zu sein. Auch während der Corona-Zeit war er unterwegs und könnte einen Corona-Führer schreiben, was er in den einzelnen Ländern alles erlebt hat, „letztes Jahr war ich in Dänemark, Polen, Türkei, Korea und Russland.“

Vom Quarantänezimmer in die Disco

Und überall war es anders. In Korea musste er in einem kleinen Hotelzimmer die Quarantäne absitzen, „die ersten Tage vergingen schnell, hatte viel am Laptop gearbeitet, danach wurde es hart. Das Essen wurde mir vor die Türe gestellt, in einen Plastiksack eingepackt, kalt und nicht gut.“

14 Tage saß er ganz alleine in einem engen Hotelzimmer, „das Fenster konnte ich wenigstens kippen, um die Klimaanlage für einige Zeit auszuschalten. Ich habe jeden Tag Yoga gemacht, das Zimmer war aber so klein, dass ich ständig irgendwo anstieß.“ Als er nach Russland flog, bekam er in Frankfurt am Flughafen nicht einmal einen Kaffee und „in Russland waren die Diskotheken offen, keiner trug Maske, alles lief ganz normal“, schildert Rösner.

Kulturleben in der Schweiz ist ganz anders

Seit 20 Jahren lebt er in Bern, zum letzten Schritt, die Nationalität zu wechseln, konnte er sich noch nicht überwinden, „weil ich will die österreichische Staatsbürgerschaft nicht aufgeben“.

Das Kulturleben in der Schweiz sei auch anders „dezentralisierter und was ich in der Schweiz wirklich schätzen gelernt habe, ist der historische Wille zum Konsens.“

Der politische Alltag sei auch ganz anders, es gebe diese „Regierung-Opposition-Spiele“ nicht. Es gehe darum, bei jeder Volksabstimmung eine Mehrheit für ein Gesetz zu finden: „Deshalb gibt es keinen politischen Zickzack-Kurs, es dauert zwar alles viel länger und ist zögerlicher als in Österreich, aber es gibt nicht ständige Kurskorrekturen und es wird nie etwas zu extrem und das schätze ich sehr.“

Auch gesellschaftliche Spaltung erlebe Rösner nicht so sehr in der Schweiz: „Man ist Trennung mehr gewohnt in der Schweiz. Man ist im politischen Alltag in der Schweiz kontroversielle Auffassungen gewohnt, man muss trotzdem zusammen regieren und einen Konsens finden.“