"Stay home, stay safe", also: "Bleib daheim, bleib sicher" - das gilt zurzeit auch für Niederösterreichs Orchestermusiker. Die, nämlich Niederösterreichs Tonkünstler, haben schon vergangene Woche alle Abonnement-Konzerte im St. Pöltner Festspielhaus und alle Osterkonzerte im Grafeneger Auditorium bis vorläufig 14. April abgesagt. Und statt dessen (ohne Presse und ohne Publikum) ihre nächste Saison 2020/21 präsentiert. Die soll am 4. Oktober mit Carl Orffs "Carmina Burana" starten. Denn: "Wir gehen davon aus, dass wir im Oktober wieder normale Zustände haben."

Am herbstlichen Konzertprogramm: Dvoráks "Aus der Neuen Welt", Mahlers Erste, Strauss' "Alpensinfonie", Schuberts Große C-Dur und Strawinskys "Sacre", drei "Erklärt. Erlebt!"-Abende und drei Konzerte rund um die menschliche Stimme. Geplant sind auch Tourneen nach Großbritannien und Japan, zwei Tanztheater-Produktionen in St. Pölten und Festtagskonzerte zu Weihnachten, Silvester, Neujahr und am Karfreitag 2021.

Einer der Konzertmeister des Tonkünstlerorchesters NÖ, Geiger und Allegro-Vivo-Leiter Vahid Khadem-Missagh, der in seinen Solo-Programmen gerne auch mal zaubert, hat währenddessen ein bisschen Musik und ein bisschen Magie veröffentlicht - zum Lächeln und zum Staunen, auch in Krisenzeiten.

