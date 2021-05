Der geplante Kurzfilm mit Drehorten in Niederösterreich soll Humor und Gesellschaftskritik vereinen. „Der Film ist im Grunde ein Statement über den Umgang mit der Pandemie und unserer Situation. In dem Film kommt jeder sein Fett ab, es wird niemand außen vorgelassen. Das ist reinigend und etwas, das wir gemeinsam erleben können. Man muss sich darüber lustig machen dürfen, auch wenn die Situation ernst ist“, sagt Schauspieler und Filmemacher Dominic Marcus Singer, der in Krems geboren wurde und nun in Wien lebt.

Die im Doku-Stil gehaltene Filmkomödie handelt von der Idee, dass die Regierung einen Filmbeitrag zur Besiegung eines heimtückischen Virus in Auftrag gibt. Ein ausgewählter Bürger mit dem Decknamen Jimmy Cool 0043 (Mike Lomoz), soll sich darum kümmern, wählt aber Gewalt als Mittel zum Zweck. Festgehalten wird die Mission von einer aufstrebenden Jungregisseurin. „Das Chaos ist vorprogrammiert“, heißt es in der Filmbeschreibung.

Die Besetzung der Mockumentary kann sich sehen lassen. Petra Morzé spielt im Film „Dirty Distancing“ die Kulturministerin. Burgschauspieler Christoph Luser spielt den „Minister mit den großen Ohren“, so die Rollenbezeichnung. In weiteren Rollen: Elena Schwarz, Tania Golden, Christoph Krutzler, Erol Nowak, Alina Schaller, Christopher Korkisch und Jack Hofer.

Um das Filmprojekt auch umsetzen zu können, haben Dominic Marcus Singer und sein Team eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die noch bis zum 31. Mai unterstützt werden kann. 3.500 Euro benötigt man für technisches Equipment, Ausstattung, Kostüme, Fahrtkosten und Verpflegung. Ab Oktober 2021 will man das fertige Werk für Filmfestivals und Wettbewerbe einreichen. Die Premiere ist in einem Wiener Kino für Herbst 2021 geplant. Bis Ende des Jahres soll der Kurzfilm als kostenloser Stream zur Verfügung gestellt werden.

Link zur Crowdfunding-Kampagne:

Dirty Distancing - Kurzfilm (startnext.com)