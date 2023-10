Franz Schubert in St. Pölten - ein Film macht sich auf die Spurensuche

Rund um den Sommer 1821 in St. Pölten ranken sich viele Mythen, Gschichtln und Anekdoten. Unbestritten ist, dass Franz Schubert diesen Sommer in St. Pölten verbrachte - und zwar auf Einladung des St. Pöltner Diözesanbischofs und Kunstförderers Johann Nepomuk von Dankesreither. An seiner Seite: Franz von Schober, der im Laufe des Sommers das Libretto zu „Alfonso und Estrella“ schreiben sollte. Das angeblich recht lebenslustige Duo zog sich dafür auf die Ochsenburg zurück, dem bischöflichen Sommersitz über den Dächern der Stadt.

„Franz Schubert war damals noch gesund und das Leben stand ihm offen. St. Pölten war noch eine überschaubare Stadt, mit vielen Plätzen und Häusern, die sich bis heute kaum verändert haben. Mir war es wichtig, diese Zeit wieder spürbar zu machen und an diesen Plätze zu drehen, die damals wichtig waren“, erklärt Lackenberger ihren Zugang. Zu Kulissen werden so neben der Ochsenburg umd dem Dom-Viertel auch der Herrenplatz, der Ratzersdorfer See und natürlich auch das Bürgermeister-Zimmer im Rathaus, in dem die ersten Schubertiaden stattgefunden haben. Für Schubert seit dieser Sommer prägend gewesen, denn St. Pölten habe ab diesem Jahr in seinem Leben ab diesem Jahr immer eine große Rolle gespielt.

Johannes Schmid stellt Franz Schubert dar. Foto: Kreativlösung/Gerhard Mader

„Romantik! Schubert!“ ist in diesem Sinne eine Filmdokumentation, die sich 90 Minuten lang auf Spurensuche begibt, die damaligen Schausplätze inszeniert und zeigt, warum St. Pölten im Leben Schuberts ab 1821 eine so besondere Rolle spielte. Und natürlich spielt auch die Musik eine besondere Rolle. „Schubert war ein Volkskünstler, der in seinem kurzen Leben enorm viel komponiert hat. Aber eben nur eine Oper“, erklärt Lackenberger.

In diesem Sinne ging es Lackenberger auch darum, Schuberts Musik in die Gegenwart zu holen. Insgesamt mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler sind im Film zu hören und sehen - und ganz im Sinne des Volkskünstlers Schubert bricht Lackenberger die Genres auf. So spielt Alexander Goebel nicht nur Bischof Dankesreither, sondern er interpretiert auch „Die Forelle“. Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich führt durch den Film spielt die Ouvertüre „Rosamunde“, so wie sie auf der Ochsenburg komponiert worden sein könnte. Patricia Nolz singt „Der Vollmond strahlt auf Bergeshöhen“, Stefan Zenkl „Erlafsee“ und Johann Bamberger „Das Wandern“.

Dazu kommen aber auch Interpretinnen und Interpreten, die man in einem Schubert-Film weniger erwarten würde - wie die Kabarettistin und Sängerin Dagmar Bernhard, die das „Wiegenlied“ interpretiert, Karola Niederhuber, die das „Gretchen am Spinnrade“ singt, Bauchklang-Gründungsmitglied Gerald Huber mit dem „Erlkönig“ und Stefano Bernardin, der für „An den Mond“ sogar das Schlagzeug auspackt.

Eine zentrale Rolle spielt auch der Musikverein St. Pölten 1837, einer der ältesten Musikvereine Österreichs. Er verzaubert mit seinen Klängen die Franziskanerkirche und die Räume des Klosters in die Schubert-Zeit. Maria Sodek singt „Der Hirt auf dem Felsen“ und Neelam Brader „Der Tod und das Mädchen“.

Lebendig machen die Stadt im Jahre 1821 auch zahlreiche Laienschauspieler. Für Lackenberger ein wichtiger Bestandteil für die Inszenierung: „Mir war es wichtig, dass die damalige Zeit in diesem Film wieder lebendig wird - und das so authentisch wie möglich.“

Zu sehen ist der Film derzeit im Hollywood-Megaplex in St. Pölten und in anderen ausgewählten Kinos. Eine besondere Aufführung gibt es am 24. Oktober im Kino im Wiener Gasometer: Da wird es zu dem Film auch Live-Musik geben. Wer auftreten wird, verrät Lackenberger noch nicht: „Lassen Sie sich überraschen.“

Alexander Goebel mimt Schuberts Förderer, den Diözesanbischof Johann Nepomuk von Dankesreither - im Bild mit dem heutigen Bischof der Diözese St. Pölten Alois Schwarz. Foto: Kreativlösung/Gerhard Mader

Stefano Bernardin packt für "An den Mond" sogar das Schlagzeug aus. Foto: Kreativlösung/Gerhard Mader