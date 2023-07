Hermann Dikowitsch: „Wir wollen das ganze Land bespielen“

NÖN: Die Sommerferien haben in NÖ gerade erst begonnen. Der Kultursommer ist schon mittendrin. Wann beginnt denn der, für NÖs Kulturabteilung?

Hermann Dikowitsch: Für uns fängt der Kultursommer schon im Jänner an! Und in Niederösterreich passiert in der Kulturpolitik nichts zufällig.

Worum geht's da, im Kultursommer? Und worum geht's in der Kulturpolitik?

Dikowitsch: Es geht darum, alle Genres abzubilden. Es geht aber auch darum, ausgewogen übers ganze Jahr zu planen – da ist der Sommer ein Schwerpunkt. Es geht auch um eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Tourismus, von der Kultur beim Winzer bis zu den Kulturpackages rund um Grafenegg. Es geht auch um die Positionierung von Niederösterreich als Festivalland mit über 100 Festivals. Und es geht darum, das ganze Land zu bespielen – vom Semmering bis nach Litschau.

Und für wen wird da gespielt? Und geplant?

Dikowitsch: Kultur wird in Niederösterreich gelebt und ist ein ganz fixer Bestandteil. Das schätzen auch die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Aber gespielt wird nicht nur für die eigene Bevölkerung, sondern auch für das Wiener Publikum und darüber hinaus.

Das Theaterfest NÖ wird nächstes Jahr 30. Manche von NÖs Sommertheatern spielen aber schon seit über fünf Jahrzehnten. Warum funktioniert das gerade in NÖ schon so lange – und so gut?

Dikowitsch: Weil wir in Niederösterreich seit Jahren überlegt strategisch daran arbeiten, Kultur und Tourismus zusammenzubringen. Das ist der Vorteil: Bei uns geht das Hand in Hand. Das Theaterfest ist da unsere Speerspitze. Es geht aber nicht nur um die großen Standorte, sondern auch um die vielen kleinen Initiativen. Und um ein Angebot für Jung, für Alt und gerade auch für Familien.

Was braucht's für all das? Und was fehlt da noch?

Dikowitsch: Dafür braucht es auch neue Wege, Kreativität, dafür müssen wir auch das Scheitern ermöglichen. Wir haben auch zahlreiche Partizipationsprojekte und die freie Szene als Stütze. Das zu ermöglichen, zu unterstützen, zu fördern, ist unsere Aufgabe.

140 Millionen Euro bekam die Kultur 2022 vom Land. Heuer sollen es 160 Millionen werden. Ist das genug?

Dikowitsch: 135 waren es im Vorjahr, 163 sollen es heuer werden. Das muss aber diesen Donnerstag noch im Landtag beschlossen werden. Die Landeshauptfrau hat dafür gekämpft, dass die Kulturbudgets abgesichert werden. Und damit können wir großartig arbeiten! Dazu kommen in den nächsten drei Jahren noch 43 Millionen für die Sanierung von Mauer für NÖs Landesausstellung 2026, 30 Millionen für St. Pölten 2024, 15 Millionen für die Reitschule in Grafenegg, 14,5 Millionen für das Stadttheater Wiener Neustadt, 9 Millionen für die Renovierung der Schallaburg und 8,5 für Schloss Zeillern.

Und wie viele Besucher sollen heuer zu NÖs Kultursommer kommen? Theaterfest-Obfrau Kristina Sprenger erwartet ja, dass allein die Sommertheater 2023 die 200.000er-Marke sprengen.

Dikowitsch: 2022 hatten wir im ganzen Kultursommer rund 3.000 Veranstaltungen mit rund 450.000 Besuchern. Ich gehe davon aus, dass wir das heuer übertreffen. Der Kartenverkauf läuft jedenfalls schon ausgezeichnet!

Wann hört der Kultursommer wieder auf? Und was kommt dann?

Dikowitsch: Irgendwann Ende August, Mitte September. Dann beginnt der nächste Schwerpunkt: 50 Jahre Schallaburg mit einer Renaissance-Ausstellung, die Tangente in der Landeshauptstadt. Und die Arbeit fürs nächste Jahr ist schon voll im Laufen! Wir können nicht in die Glaskugel schauen. Aber der Kultursommer ist auf einem guten Weg. Und die Landeshauptfrau hat auch den Auftrag gegeben, den Kultursommer weiterzuentwickeln.