Ein Museum eröffnet man nicht alle Tage. Niederösterreichs größtes Museumsprojekt des letzten Jahrzehnts schon gar nicht. Fünf Jahre, 35 Millionen Euro und „einige Tücken“ brauchte es. Aber dann hatte „der größte, mobile Schatz der Niederösterreicher“, so NÖs Landeshauptfrau über NÖs Landessammlungen, ein neues Haus. Und das Land ein neues Museum: die Landesgalerie Niederösterreich, selbst, so Johanna Mikl-Leitner, „ein Kunstwerk“.

Die feiert 2019 gleich zweimal Eröffnung: einmal, am 2. und 3. März, mit der Architektur, einmal, am 25. und 26. Mai, mit der Kunst. Und mit „gut 500 Kunstwerken“ und „über 30 Schieles“, so Landesgalerie-Direktor Christian Bauer, und das in fünf Geschoßen und fünf Schauen. Die Schieles hängen noch (bis Februar bzw. bis August 2020), die zwei Personalen der Premiere, Renate Bertlsmann und Heinz Cibulka, haben schon einmal gewechselt. Und das kühne Haus? Das hat seit seiner Eröffnung schon zwei internationale Preise alleine fürs Design abgeräumt. Und „über 70.000 Menschen“ begrüßt. „Das ist wirklich wunderbar!“

Niederösterreichs jüngste, 40. Landesausstellung, die in über 50 Jahren heuer zum dritten Mal Station in Wiener Neustadt macht, schließt dagegen ihre Pforten am 10. November wieder. Nach acht Monaten, 226 Ausstellungstagen, 5.554 Führungen und 322.181 Besucherinnen und Besuchern.

„Die Welt in Bewegung“ haben Ausstellungsmacher Beat Gugger und Gerhard Proksch ihre Reise in die Mobilität von Kaiser Friedrich bis Ferdinand Porsche genannt. Und damit das Wiener Neustädter Kloster St. Peter an der Sperr und die Wiener Neustädter Kasematten, in deren Revitalisierung man insgesamt rund 33 Millionen Euro investiert hatte, bespielt.

Bespielen wollte man heuer in fünf Jahren auch Europas Kulturhauptstadt 2024. Und hat dafür ein Planungsteam auf die Beine gestellt, zwei Bid Books geschrieben, zwei Hearings und einen Abschlussbesuch absolviert und jede Menge Pläne geschmiedet.

Als aber Jury-Vorsitzende Cristina Farinha am 12. November sagt: „Congratulations to … Bad Ischl!“, ist die Enttäuschung groß. Auch wenn sich Stadt und Land schnell einig sind, dass man die Absage „sportlich“ nehme. Und, so die Landeshauptfrau, aus St. Pölten 2024 „Niederösterreichs Kulturhauptstadt“ mache. Mit einem neuen KinderKunstLabor (um 12 Millionen Euro), einem optimierten Festspielhaus (um 6,85 Millionen Euro), einem neu gestalteten Domplatz (fünf Millionen Euro) oder einer revitalisierten Synagoge (um vier Millionen Euro).

Und sonst? Wird Arnulf Rainer am 8. Dezember 2019 90. Und feiert schon davor mit einem großen Fest und einer großen Geburtstagsschau in seinem Rainer Museum im ehemaligen Badener Frauenbad.

Fleck Eines von 90 zum 90er: Arnulf Rainer vor einem seiner Werke „Ohne Titel“ aus dem Jahr 1958.

Und Niederösterreichs Theaterfest ist 2019 25 und feiert unter anderem mit einer fulminanten Uraufführung von Felix Mitterer bei Andrea Eckerts Raimundspielen in Gutenstein.