Regionalkultur: 13 Punkte und viel Engagement .

Sechs Seiten ist Niederösterreichs neue Deklaration für Regionalkultur stark, 13 Punkte (und 26 Werte) ist sie lang. Und fasst das in Worte, was viele, nämlich 100.000 in ganz NÖ großteils ehrenamtlich machen: Kultur, in der Region.